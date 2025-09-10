Исак започна с тренировките в Ливърпул

Популярни
  • 10 сеп 2025 | 18:08
  • 1275
  • 1
Новият нападател на Ливърпул Александър Исак направи първата си тренировка с отбора. Това стана днес (сряда), след като досега той нямаше тази възможност.

Бившият играч на Нюкасъл се присъедини към клуба в последните часове на трансферния пазар на 1 септември, след което веднага замина на лагера с националния тим на Швеция за изминалите квалификации на отбора.

Днес Исак се появи на базата, където се запозна с новите си съотборници и треньори, които бяха налични. После той мина през фитнеса, а после се включи в заниманието на терена.

Офанзивният играч има само 18 минути на терена този сезон и те бяха в двубоя на Швеция срещу Косово преди дни.

Предстои да видим дали Арне Слот ще разчита на Исак за идния мач от Премиър лийг срещу Бърнли в неделя.

