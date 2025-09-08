Популярни
  3. Екитике: Когато играеш за най-добрите, неизбежно очакваш да се състезаваш с най-добрите

  • 8 сеп 2025 | 14:31
Нападателят на Ливърпул Юго Екитике приветства пристигането на новото попълнение Александър Исак и каза, че е развълнуван от предизвикателството да се конкурира за място в състава с шведския национал. Екитике, който е третото най-скъпо попълнение на Ливърпул през това лято след придобиването на Исак с рекорден трансфер от Нюкасъл за 125 милиона паунда и полузащитника Флориан Вирц от Байер Леверкузен за 100 милиона паунда плюс бонуси. Френският футболист вече отбеляза три гола в четири мача за английския шампион.

Ливърпул ще харчи още, вече има приоритетна цел за зимата
Ливърпул ще харчи още, вече има приоритетна цел за зимата

"Когато играеш за най-добрите отбори, неизбежно очакваш да се състезаваш с най-добрите футболисти", заяви Еитике и продължи: "Исак е играч, когото съм гледал преди, така че е удоволствие да го видя да пристига в тима. Конкуренцията ще бъде тежка, но ще работя усилено, за да бъда добър и да се представям на ниво, така че проблемът да е само на треньора."

Юго Екитике се присъедини към Ливърпул след забележителна кампания през сезон 2024/2025 с германския Айнтрахт Франкфурт, където реализира 15 гола в 33 мача от Бундеслигата.

Екитике за периода в ПСЖ: Не беше някакво удоволствие
Екитике за периода в ПСЖ: Не беше някакво удоволствие
Снимки: Gettyimages

