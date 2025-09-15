Слот: Имахме нужда от малко късмет или от момент на магия

Арне Слот говори след поредната инфарктна победа на неговия Ливърпул в Премиър лийг от началото на сезона. Този път английските шампиони спечелиха с минималното 1:0 в гостуването си на новака Бърнли, а единственият гол за мърсисайдци отбеляза Мохамед Салах в 5-ата минута на добавеното време след точно изпълнена дузпа.

“Поздравления за Бърнли, за това как играха днес – може би не за това как играха, а за това как се защитаваха. Беше трудно да се намери пролука. Няколко пъти бяхме близо. Ако бяхме отбелязали гол, може би щеше да се отвори, но не го направихме и заради това трябваше да се трудим. Наближавахме все повече и повече и в последните минути постигнахме това, за което се надявахме”, каза Слот.

Нататък наставника на “червените” продължи да говори за предизвикателствата, които неговият отбор имаше, за да се справи с отбраната на коравия съперник.

“Ако играеш 95 минути в тяхното наказателно поле, има шанс топката в крайна сметка да падне по подходящ начин за теб, но беше трудно, защото там имаше 11 играчи. Имахме нужда от малко късмет или от момент на магия. Имахме късмет, когато ръката се докосна до топката и за щастие тя беше в наказателното поле”, добави Слот.

Успехът бе четвърти пореден за момчетата от града на Бийтълс, като волевият начин, по който го записаха ще им даде допълнително увереност. След броени дни на 17-и септември (сряда) те ще приемат на “Анфийлд” испанският бронзов медалист Атлетико Мадрид в първи мач от основната схема на Шампионската лига.

🗣️ Arne Slot reviews #LFC's 1-0 win vs Burnley



"I know how hard it is to create chances against a team with 11 players in their 18-yard box... by the way, very good that they do this because they almost got a point!" pic.twitter.com/tHaOUdTYpD — Empire of the Kop (@empireofthekop) September 14, 2025

“Бях много разочарован, защото след 90 минути, когато видях колко добавено време даде четвъртият съдия, бях шокиран. Пет минути продължение в този мач беше невероятно. Бях толкова шокиран и щастлив, че Мо вкара гол. Трудни мачове, но всички са такива в Премиър лийг, особено ако не вкараш гол, но отново не допуснахме попадение. Ще ставаме все по-добри, но междувременно имаме 12 точки”, каза още Слот.