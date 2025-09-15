Ще отнеме време: Слот разкри плана си за Исак

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот признава, че рекордната за Великобритания покупка Александър Исак не може да блесне още в първите мачове на тима, тъй като календарът е много натоварен със старта и в Шампионската лига. Шведският национал, който бе купен от Нюкасъл за 125 милиона британски лири, бе оставен извън състава при трудната победа над Бърнли с дузпа в добавеното време за 1:0, като той пропусна голяма част от подготовката заради споровете си с Нюкасъл.

"Ако започваш сезона, когато играчите са имали пет седмица почивка, им даваш определена база, за да могат да изиграят 45 минути", каза Слот, чийто тим започва сезона в Шампионската лига с домакинство на Атлетико Мадрид в сряда.

"Взехме го от Нюкасъл и видяхме, че подготовката му започва на практика сега. Той има нужда от повече минути на тренировка, преди да изгради определена база. Няма как да го оставим да играе два пъти за три дни", казва специалистът, цитиран от БТА.

"Опитваме се да подготвим играчите в началото на сезона да играят по един път седмично и след това правим повече, за да влязат в ритъм за три мача седмично. Алекс е далеч от този график, но можем да го използваме днес пет минути, в сряда за 10 и след това 15, но не вярвам, че това е начинът да го използваме", категоричен е Слот.

"В Швеция направиха правилното нещо, като той тренира добре, без да играе много и ние ще направим същото, за да може да изкара 45 минути в сряда. Но ако играе цяло полувреме в сряда, не очаквайте да направи същото в събота, защото тялото му не е готово за това", поясни мениджърът.