Ливърпул е без Исак срещу Бърнли (съставите)

Бърнли приема Ливърпул в среща от четвъртия кръг на Премиър Лийг. Мърсисайдци са с пълен актив от точки след три поредни победи. Тимът на Скот Паркър е с една победа и две загуби. За "червените" това е първи мач след драматичния последен ден от трансферния прозорец, в който те привлякоха Александър Исак от Нюкасъл и се разминаха с капитана на Кристъл Палас Марк Геи.

Арне Слот е заложил на същия състав, който излезе срещу Арсенал (1:0) преди паузата за националните отбори. Доминик Собослай отново ще действа като десен краен защитник, въпреки че Джереми Фримпонг е възстановен. Нидерландецът, както и Конър Брадли са на пейката.

Team news is IN 🔐 #BURLIV — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2025

Новото попълнение Александър Исак не е в групата за мача. Шведът тренира с отбора последните дни, но очевидно Слот е преценил, че още не е готов за игра, след като не проведе пълноценна предсезонна подготовка и след това не тренира с тима на Нюкасъл.

БЪРНЛИ - ЛИВЪРПУЛ

БЪРНЛИ: Дубравка, Уокър, Хартман, Естеве, Екдал, Угочукву, Антъни, Кълън, Чауна, Лоран, Фостър

ЛИВЪРПУЛ: Алисон, Собослай, Ван Дайк, Конате, Керкез, Мак Алистър, Гравенберх, Виртц, Гакпо, Салах, Екитике

Снимки: Imago