  2. Ливърпул
  Арне Слот спечели едва втората си награда за мениджър на месеца

Арне Слот спечели едва втората си награда за мениджър на месеца

  • 12 сеп 2025 | 14:27
  • 508
  • 0

Златният медалист Арне Слот грабна приза за мениджър №1 на август в Премиър лийг. През този период той изведе своя Ливърпул до три победи от три мача - 4:2 над Борнемут, 3:2 над Нюкасъл и 1:0 над Арсенал.

Нидерландецът събра най-много гласове от феновете в спор с още трима номинирани мениджъри - Енцо Мареска (Челси), Дейвид Мойс (Евертън) и Режи Льо Брис (Съндърланд).

Любопитното е, че това е едва второто такова признание за Слот в английския елит. Макар през миналия сезон да изведе тима си до титлата, той само веднъж беше избиран за мениджър на месеца - за ноември 2024 г.

Слот говори за Исак и проваления трансфер на Марк Геи
Слот говори за Исак и проваления трансфер на Марк Геи
