Шампион от Евро 2004 също ще партнира на Стоичков и Балъков в утрешното шоу в Лисабон

Легендата на Гърция и шампион от Евро 2004 Йоргос Карагунис е поредната звезда от близкото минало, която ще партнира на Христо Стоиков и Красимир Балъков на “Жозе Алвеладе” в Лисабон в очаквания с голям интерес „Мач на легендите“, който ще се изиграе утре.

„Много съм развълнуван да видя всички ви в Лисабон на 15 септември за благотворителния „Мач на легендите“, казва рекордьорът по мачове за националния отбор на Гърция. Карагунис има цели 139 срещи и 10 гола за елините. През кариерата си халфът игра още за тимове като Панатинайкос, Интер, Бенфика и Фулъм.

Той ще бъде част от състава на световните звезди, част от които са още легенди като Едвин ван дер Сар, Петер Чех, Джон Тери, Майкъл Оуен, Карлес Пуйол, Гайска Мендета, Юри Джоркаеф, Алесандро дел Пиеро, Хенрик Ларсон, Кафу, Хавиер Санети, Роберто Карлош, Кака и Хавиер Савиола. В тима ще бъде и боксовият шампион Олександър Усик.

Срещу тях ще излезе силен състав на португалските легенди, воден от капитана Луиш Фиго. До него ще бъдат европейските шампиони от 2016 г. Рикардо Куарешма, Нани, Елисеу, Бруно Алвеш, Рикардо Карвальо и Пепе, както и носители на Шампионската лига – Фабио Коентрао, Маниш, Паулета, Витор Байя, Жозе Босингва и Деко. Сред потвърдените легенди са още Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Симон, Елдер Пощига, Нуно Гомеш и Кощиня, който ще бъде и треньор на тима.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

