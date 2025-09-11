Легендарен капитан на Бразилия се включва във футболния празник в Лисабон

Легендарният капитан на Бразилия Кафу е поредната легенда, която се присъединява към благотворителния “Мач на легендите”, който ще се проведе на 15 септември в Лисабон. На стадион “Жозе Алваладе” един срещу друг ще се изправят отборът на световни футболни легенди срещу сборен състав на португалски звезди от миналото.

“Аз съм капитанът Кафу. Нямам търпение да ви видя на благотворителния Мач на легендите. Очаквам ви там. Огромни прегръдки”, сподели Кафу в специално видео за мача.

Кафу е участвал на пет световни първенства между 1994 и 2006 г. Той е единственият футболист в историята, който е играл на три финала на Мондиал. Вдига трофея през 1994 и 2002 г., когато е капитан на тима. Рекордьор е по мачове за “кариоките” със своите 142 участия. Бившият десен бек има спечелена Шампионска лига с Милан и две титли на Италия, едната от които с Рома. Той играе над 10 години в Серия А с екипите на “вълците” и “росонерите”.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.

Сред Световните легенди са Христо Стоичков и Красимир Балъков. Към състава на Световните легенди се включват футболисти като Карлес Пуьол (Испания), Роберто Карлош (Бразилия), Петер Шмайхел (Дания), Едвин ван дер Сар (Нидерландия), Кафу (Бразилия), Хавиер Санети (Аржентина), Диего Лугано (Уругвай), Леонардо Бонучи (Италия), Гайска Мендиета (Испания), Юри Джоркаеф (Франция), Кристиан Карамбьо (Франция), Марек Хамшик (Словакия), Йоргос Карагунис (Гърция), Георге Хаджи (Румъния), Хенрик Ларсон (Швеция), Шота Арвеладзе (Грузия), Хавиер Савиола (Аржентина) и Роналдиньо (Бразилия).