Никола Цолов със специална пресконференция

  • 8 сеп 2025 | 17:39
Никола Цолов със специална пресконференция

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще даде специална пресконференция в София на 16 септември.

Медийното събитие след края на сезона във Формула 3 ще се състои в галерия Good Point (ул. "Васил Петлешков" 1) от 15:00 часа.

Никола Цолов: Чувствам се фантастично, целта ми днес беше подиум
Никола Цолов: Чувствам се фантастично, целта ми днес беше подиум

"Официалното откриване на най-новото модерно място за събития в столицата ще бъде с изложба с авторски фотографии на Любомир Асенов, посветени на Никола Цолов. Сред въздействащи свои снимки българският пилот ще говори за представителите на медиите", информират от Sport PR Events Management.

Цолов приключи сезона във Формула 3 на второ място, а тимът му спечели отборната титла.

Снимки: Imago

