Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес

  • 20 дек 2025 | 17:38
  • 229
  • 0

Новият световен шампион в MotoGP Марк Маркес може да се окаже изправен пред дилемата дали да се върне в тима, с който постигна най-големите си успехи или да остане в Дукати.

Според последните информации от трансферния пазар в световния шампионат, от Хонда полагат „сериозни усилия“, за да убедят Марк, че си струва той да се върне при тях за сезон 2027, когато в сила ще влязат новите технически правила. А от Дукати пък обявиха, че имат желание да преподпишат с Маркес, но все още не са стигнали до съгласие.

Марк има договор до края на 2026 и е смятан за големия фаворит за титлата и за догодина, след като през 2025 доминира в хода на почти целия сезон.

Смята се, че в момента от лагера на Маркес водят преговори едновременно с Хонда и Дукати, като според изтеклата информация, нито една от страните не може да се похвали, че е постигнала сериозен прогрес спрямо съперника си и все още сме далеч от сключването на нов договор, който да определи бъдещето на Маркес.

Снимки: Gettyimages

