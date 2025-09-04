Популярни
  Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2

Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2

  • 4 сеп 2025 | 15:49
Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2

Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов охлади страстите, които се появиха в интернет пространството през последните близо 24 часа покрай възможността Българския лъв да кара във Формула 2 догодина.

От снощи доста български медии разпространяват информацията, че Цолов ще се състезава във Формула 2, тъй като името на българина се появи в официалния сайт на шампионата. Засега обаче няма нищо официално по темата, а сега самият Никола призова за спокойствие и каза, че когато има новини, те ще бъдат съобщени в неговите профили в социалните мрежи.

„Благодаря много за подкрепата от България тази сутрин, но всичко идва с времето си. Когато има новини за бъдещето ми, ще бъде обявено в официалните ми социални мрежи.

„Към Монца“, написа Никола в своя профил във Фейсбук.

Снимки: Red Bull Content Pool

