Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2

Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов охлади страстите, които се появиха в интернет пространството през последните близо 24 часа покрай възможността Българския лъв да кара във Формула 2 догодина.

От снощи доста български медии разпространяват информацията, че Цолов ще се състезава във Формула 2, тъй като името на българина се появи в официалния сайт на шампионата. Засега обаче няма нищо официално по темата, а сега самият Никола призова за спокойствие и каза, че когато има новини, те ще бъдат съобщени в неговите профили в социалните мрежи.

Нашето търпение ще помогне на Никола Цолов

„Благодаря много за подкрепата от България тази сутрин, но всичко идва с времето си. Когато има новини за бъдещето ми, ще бъде обявено в официалните ми социални мрежи.



„Към Монца“, написа Никола в своя профил във Фейсбук.

Снимки: Red Bull Content Pool