Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте на живо: Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Калоян Станчев: Най-важното е, че рестартирахме спорта

Калоян Станчев: Най-важното е, че рестартирахме спорта

  • 20 дек 2025 | 17:12
  • 274
  • 0

Председателят на АФБ Калоян Станчев заяви след края на годишното награждаване за сезон 2025, че с оглед на малкото време тази година, е доволен от постигнатите резултати.

"Най-важното е, че успяхме да рестартираме спорта, като нямахме много време, тъй като получихме лиценз на 19 юни - обясни Станчев за Sportal.bg. - Останаха и неща, които не успяхме да направим, но се надявам, че догодина ще имаме пълноценен сезон, като календарът за догодина трябва да е готов до края на януари."

АФБ награди шампионите и призьорите за сезон 2025
АФБ награди шампионите и призьорите за сезон 2025

Вижте във видеото изказването на Калоян Станчев за Sportal.bg

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Моторни спортове

Чуйте звука на новия мотор на Мерцедес за Формула 1

Чуйте звука на новия мотор на Мерцедес за Формула 1

  • 19 дек 2025 | 18:34
  • 1944
  • 0
Пилот на М-Спорт ще участва в рали "Дакар" и "Монте Карло"

Пилот на М-Спорт ще участва в рали "Дакар" и "Монте Карло"

  • 19 дек 2025 | 17:51
  • 1173
  • 0
Уилямс показа цветовете си за тестовете в Барселона

Уилямс показа цветовете си за тестовете в Барселона

  • 19 дек 2025 | 17:28
  • 1235
  • 0
След над четвърт век Тойота Корола се връща на рали отсечките

След над четвърт век Тойота Корола се връща на рали отсечките

  • 19 дек 2025 | 16:35
  • 794
  • 0
Ферари ще представи новия си болид на 23 януари

Ферари ще представи новия си болид на 23 януари

  • 19 дек 2025 | 15:58
  • 2030
  • 0
Норис се прицели в постижение на Хамилтън

Норис се прицели в постижение на Хамилтън

  • 19 дек 2025 | 15:39
  • 1232
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 12243
  • 14
Манчестър Сити 2:0 Уест Хам, добра ситуация за гостите

Манчестър Сити 2:0 Уест Хам, добра ситуация за гостите

  • 20 дек 2025 | 17:48
  • 6587
  • 21
Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

  • 20 дек 2025 | 16:30
  • 14765
  • 26
Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

  • 20 дек 2025 | 16:01
  • 10977
  • 19
Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

  • 20 дек 2025 | 15:21
  • 11851
  • 21
Миньор 2015 и Рилски спортист започнаха надлъгването помежду си в Перник

Миньор 2015 и Рилски спортист започнаха надлъгването помежду си в Перник

  • 20 дек 2025 | 18:00
  • 5876
  • 1