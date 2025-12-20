Калоян Станчев: Най-важното е, че рестартирахме спорта

Председателят на АФБ Калоян Станчев заяви след края на годишното награждаване за сезон 2025, че с оглед на малкото време тази година, е доволен от постигнатите резултати.

"Най-важното е, че успяхме да рестартираме спорта, като нямахме много време, тъй като получихме лиценз на 19 юни - обясни Станчев за Sportal.bg. - Останаха и неща, които не успяхме да направим, но се надявам, че догодина ще имаме пълноценен сезон, като календарът за догодина трябва да е готов до края на януари."

АФБ награди шампионите и призьорите за сезон 2025

Вижте във видеото изказването на Калоян Станчев за Sportal.bg

Снимки: Борислав Цветанов