Никола Цолов попадна във втората група на квалификацията на "Монца"

Българският пилот Никола Цолов ще бъде част от втората група, която ще бъде на пистата по време на утрешната квалификация във Формула 3 на „Монца“. Това отреди тегленият по време на днешния пилотски брифинг жребий.

Този квалификационен формат обикновено се използва само в Монако, но от миналата година организаторите на Формула 3 го прилагат и в Храма на скоростта. Според него пилотите се разделят в две групи спрямо техните стартови номера – четни и нечетни.

Никола Цолов ще бъде в групата на четните пилоти, тъй като той се състезава с №12 през този сезон. А жребият отреди тази група да бъде втората, която ще излезе на пистата около 16:20 часа българско време утре. Първата група ще бъде на пистата в 16:00 часа, а двете групи ще имат по 10 минути, за да запишат най-добрите си време.

NEWS | 🇮🇹 Formula 3 will be qualifying in two groups at Monza tomorrow. A ballot was held during the driver briefing and the odd numbered cars are selected to be the first group to go on track.



Schedule:



Group A: 15.00 - 15.10 CEST

Group B: 15.20 - 15.30 CEST#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/4bFj1c1H61 — Feeder Series (@feeder_series) September 4, 2025

Припомняме, че според правилника позицията, която всеки пилот ще заеме в своята група, ще съответства на редицата, от която той ще стартира неделното състезание. Пилотите от групата, в която бъде регистрирано най-доброто общо време, ще потеглят от нечетните позиции, а тези от по-бавната група – от четните. В Монако по-рано тази година Никола Цолов беше най-бърз в първата група и спечели полпозишъна, тъй като неговият резултат не беше подобрен от най-бързия пилот във втората група (Роман Билински).

