Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов попадна във втората група на квалификацията на "Монца"

Никола Цолов попадна във втората група на квалификацията на "Монца"

  • 4 сеп 2025 | 20:35
  • 1675
  • 1
Никола Цолов попадна във втората група на квалификацията на "Монца"

Българският пилот Никола Цолов ще бъде част от втората група, която ще бъде на пистата по време на утрешната квалификация във Формула 3 на „Монца“. Това отреди тегленият по време на днешния пилотски брифинг жребий.

Нашето търпение ще помогне на Никола Цолов
Нашето търпение ще помогне на Никола Цолов

Този квалификационен формат обикновено се използва само в Монако, но от миналата година организаторите на Формула 3 го прилагат и в Храма на скоростта. Според него пилотите се разделят в две групи спрямо техните стартови номера – четни и нечетни.

Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2
Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2

Никола Цолов ще бъде в групата на четните пилоти, тъй като той се състезава с №12 през този сезон. А жребият отреди тази група да бъде втората, която ще излезе на пистата около 16:20 часа българско време утре. Първата група ще бъде на пистата в 16:00 часа, а двете групи ще имат по 10 минути, за да запишат най-добрите си време.

Припомняме, че според правилника позицията, която всеки пилот ще заеме в своята група, ще съответства на редицата, от която той ще стартира неделното състезание. Пилотите от групата, в която бъде регистрирано най-доброто общо време, ще потеглят от нечетните позиции, а тези от по-бавната група – от четните. В Монако по-рано тази година Никола Цолов беше най-бърз в първата група и спечели полпозишъна, тъй като неговият резултат не беше подобрен от най-бързия пилот във втората група (Роман Билински).

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Снимки: Red Bull Content Pool

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Решиха ли 2 сантиметра проблемите на Баная?

Решиха ли 2 сантиметра проблемите на Баная?

  • 4 сеп 2025 | 20:13
  • 775
  • 0
Победата на Фетел с Торо Росо на "Монца" си остава уникална в историята на Формула 1

Победата на Фетел с Торо Росо на "Монца" си остава уникална в историята на Формула 1

  • 4 сеп 2025 | 19:27
  • 2334
  • 0
Верстапен с изненадващо признание за тазгодишната кола на Ред Бул

Верстапен с изненадващо признание за тазгодишната кола на Ред Бул

  • 4 сеп 2025 | 19:13
  • 4119
  • 0
Хамилтън е бил шокиран от наказанието си за старта на "Монца"

Хамилтън е бил шокиран от наказанието си за старта на "Монца"

  • 4 сеп 2025 | 17:54
  • 2057
  • 1
Херта сменя Индикар с Формула 2

Херта сменя Индикар с Формула 2

  • 4 сеп 2025 | 17:42
  • 481
  • 0
MotoGP няма да променя правилата си, за да спре доминацията на Маркес

MotoGP няма да променя правилата си, за да спре доминацията на Маркес

  • 4 сеп 2025 | 17:21
  • 1202
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони

България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони

  • 4 сеп 2025 | 22:00
  • 76533
  • 57
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 26452
  • 48
Българският трибагреник покри Националния стадион

Българският трибагреник покри Националния стадион

  • 4 сеп 2025 | 22:04
  • 22
  • 0
Словакия 0:0 Германия, ранен шанс за домакините

Словакия 0:0 Германия, ранен шанс за домакините

  • 4 сеп 2025 | 21:47
  • 1228
  • 0
Световните квалификации: Северна Ирландия поведе на Люксембург

Световните квалификации: Северна Ирландия поведе на Люксембург

  • 4 сеп 2025 | 22:12
  • 10328
  • 1
Ден 12 на US Open: Александър Василев на крачка от победата, Иван Иванов играе трети сет

Ден 12 на US Open: Александър Василев на крачка от победата, Иван Иванов играе трети сет

  • 4 сеп 2025 | 22:22
  • 12980
  • 1