Звезда от НАСКАР счупи крак при ски инцидент

RFK Racing потвърди, че звездата от НАСКАР Брад Кесловски е счупил крак в четвъртък, още една лоша новина след информацията за трагичната самолетна катастрофа, в която загинаха Грег Бифъл и шестима други.

Кесловски, който управлява автомобил №6 на RFK Racing Форд в НАСКАР и е съсобственик на отбора, е карал ски със семейството си, когато е станал инцидентът. Той е претърпял операция на контузения крак и се очаква да се възстанови напълно преди началото на сезон 2026.

Life has a way of reminding you to slow down. Grateful for my family by my side, an excellent medical team, and the ability to take a few steps forward today. Focused on Daytona. Bonus - I'm now bionic! pic.twitter.com/AZD2ejHGgc — Brad Keselowski (@keselowski) December 19, 2025

„Преди всичко, сърцата ни остават натежали от новината за вчерашните трагични събития - се казва в изявление на отбора. - Семейството на RFK Racing, както и цялата общност на NASCAR, продължават да мислят за близките на семейство Бифъл и всички засегнати.“

„Макар и ненавременно, смятаме, че в интерес на прозрачността трябва да споделим, че съсобственикът и пилот на RFK Racing Брад Кесловски счупи крак по време на ски пътуване със семейството си в четвъртък. Кесловски премина успешно рутинна операция и лекарите очакват бързо и пълно възстановяване.“

Кесловски, който спечели титлата в НАСКАР Cup Series през 2012 г. с Penske, е на 41 години. Ветеранът завърши сезон 2025 на 20-о място в класирането и беше близо до победата във финала на сезона във Финикс, като завърши на второ място след Райън Блейни.

„Благодарен съм на медицинския екип, който се погрижи отлично за мен, и на подкрепата около мен. Сега вниманието ми е изцяло насочено към възстановяването. Мотивиран съм да се върна към пълна сила възможно най-бързо и ще работя неуморно, за да бъда готов за Дейтона“, заяви Брад от болницата.

Инцидентът се случи в същия ден, в който стана и фаталната самолетна катастрофа с Бифъл. По повод смъртта на бившата звезда на Roush, Кеселовски написа следното: „Счупих си крака и влизах в операция, когато се случи трагичният самолетен инцидент с Грег и семейството му. Не съм сигурен какви думи да кажа, затова ще споделя една история:“

„Обадих се на Грег преди няколко години и му казах, че мой приятел наистина се нуждае от забавно пътуване, след като е загубил член на семейството си, и го попитах дали можем да отидем заедно да караме неговите UTV-та, за да го зарадваме. Без да се замисли, той организира всичко и имахме страхотно пътуване по пясъчните дюни, а приятелят ми не спираше да се усмихва. Сега това пътуване означава много повече... това е любимата ми история с Грег. Ще липсвате на всички, ти и семейството ти. #GodSpeed“

