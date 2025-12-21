Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Звезда от НАСКАР счупи крак при ски инцидент

Звезда от НАСКАР счупи крак при ски инцидент

  • 21 дек 2025 | 13:24
  • 165
  • 0
Звезда от НАСКАР счупи крак при ски инцидент

RFK Racing потвърди, че звездата от НАСКАР Брад Кесловски е счупил крак в четвъртък, още една лоша новина след информацията за трагичната самолетна катастрофа, в която загинаха Грег Бифъл и шестима други.

Кесловски, който управлява автомобил №6 на RFK Racing Форд в НАСКАР и е съсобственик на отбора, е карал ски със семейството си, когато е станал инцидентът. Той е претърпял операция на контузения крак и се очаква да се възстанови напълно преди началото на сезон 2026.

„Преди всичко, сърцата ни остават натежали от новината за вчерашните трагични събития - се казва в изявление на отбора. - Семейството на RFK Racing, както и цялата общност на NASCAR, продължават да мислят за близките на семейство Бифъл и всички засегнати.“

„Макар и ненавременно, смятаме, че в интерес на прозрачността трябва да споделим, че съсобственикът и пилот на RFK Racing Брад Кесловски счупи крак по време на ски пътуване със семейството си в четвъртък. Кесловски премина успешно рутинна операция и лекарите очакват бързо и пълно възстановяване.“

Легенда на НАСКАР и семейството му загинаха в самолетна катастрофа
Легенда на НАСКАР и семейството му загинаха в самолетна катастрофа

Кесловски, който спечели титлата в НАСКАР Cup Series през 2012 г. с Penske, е на 41 години. Ветеранът завърши сезон 2025 на 20-о място в класирането и беше близо до победата във финала на сезона във Финикс, като завърши на второ място след Райън Блейни.

„Благодарен съм на медицинския екип, който се погрижи отлично за мен, и на подкрепата около мен. Сега вниманието ми е изцяло насочено към възстановяването. Мотивиран съм да се върна към пълна сила възможно най-бързо и ще работя неуморно, за да бъда готов за Дейтона“, заяви Брад от болницата.

Инцидентът се случи в същия ден, в който стана и фаталната самолетна катастрофа с Бифъл. По повод смъртта на бившата звезда на Roush, Кеселовски написа следното: „Счупих си крака и влизах в операция, когато се случи трагичният самолетен инцидент с Грег и семейството му. Не съм сигурен какви думи да кажа, затова ще споделя една история:“

Рубенс Барикело спечели титлата в бразилския НАСКАР
Рубенс Барикело спечели титлата в бразилския НАСКАР

„Обадих се на Грег преди няколко години и му казах, че мой приятел наистина се нуждае от забавно пътуване, след като е загубил член на семейството си, и го попитах дали можем да отидем заедно да караме неговите UTV-та, за да го зарадваме. Без да се замисли, той организира всичко и имахме страхотно пътуване по пясъчните дюни, а приятелят ми не спираше да се усмихва. Сега това пътуване означава много повече... това е любимата ми история с Грег. Ще липсвате на всички, ти и семейството ти. #GodSpeed“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Васьор: Негативните интервюта на Хамилтън не отразяват истинския му характер

Васьор: Негативните интервюта на Хамилтън не отразяват истинския му характер

  • 21 дек 2025 | 13:13
  • 444
  • 0
Норис стана 21-ят шампион, подписал се на легендарната каска на сър Джаки Стюарт

Норис стана 21-ят шампион, подписал се на легендарната каска на сър Джаки Стюарт

  • 20 дек 2025 | 17:54
  • 707
  • 0
Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес

Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес

  • 20 дек 2025 | 17:38
  • 776
  • 0
Защо Шарл Леклер не може да посъветва нищо Люис Хамилтън след края на сезона

Защо Шарл Леклер не може да посъветва нищо Люис Хамилтън след края на сезона

  • 20 дек 2025 | 17:15
  • 1380
  • 1
Калоян Станчев: Най-важното е, че рестартирахме спорта

Калоян Станчев: Най-важното е, че рестартирахме спорта

  • 20 дек 2025 | 17:12
  • 872
  • 0
Мениджърът на Верстапен с окуражаващи думи за мотора на Ред Бул

Мениджърът на Верстапен с окуражаващи думи за мотора на Ред Бул

  • 20 дек 2025 | 16:53
  • 1490
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 15120
  • 69
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 6814
  • 14
Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

  • 21 дек 2025 | 08:45
  • 7628
  • 9
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 6474
  • 6
"Сините" не се дават на плевенчани

"Сините" не се дават на плевенчани

  • 21 дек 2025 | 13:00
  • 2814
  • 1
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 1160
  • 3