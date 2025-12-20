Защо Шарл Леклер не може да посъветва нищо Люис Хамилтън след края на сезона

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън записа трудна първа година във Ферари след трансфера му от Мерцедес за сезон 2025.

Макар Шарл Леклер да проявява разбиране към изпитанията на Люис Хамилтън в дебютния му сезон във Формула 1 със Скудерията, монегаскът смята, че не е имал много възможности през 2025 г. да помогне на седемкратния световен шампион да се адаптира към отбора.

Трудностите на Хамилтън бяха широко отразени през годината, особено на фона на огромното внимание, което предизвика неговият трансфер. След 11 години в Мерцедес, Хамилтън трябваше да се приспособи както към работните процеси на Ферари, така и към непознат за него инженерен екип.

Въпреки обещаващото начало на годината, илюстрирано от победата му в спринтовото състезание в Китай, повечето резултати на Хамилтън през 24-те състезания от сезона бяха между четвърто и осмо място, като дори записа три отпадания в първата част на квалификациите. Подиумът обаче му се изплъзна, което го постави под заплаха да загуби шестото си място в шампионата от своя наследник в Мерцедес, Андреа Кими Антонели.

Коментарите в социалните мрежи придадоха по-негативен оттенък на първата година на Хамилтън във Ферари, като се правеха намеци, че той не е успял да изгради силна връзка със състезателния си инженер Рикардо Адами. От тима обаче твърдят, че отношенията на Хамилтън с екипа са много по-здрави, отколкото изглеждат.

Леклер споделя, че собствените му задължения да се представя на ниво и да преследва резултати са го затруднили да помага на Хамилтън. Въпреки това той разбира, че на британеца ще му е нужно повече време, за да се адаптира, отбелязвайки, че собственият му дълъг престой във Ферари е осигурил „естествена“ и хармонична връзка с „Черните кончета“.

„Моята работа е очевидно да извлека максимума от всичко, което е под мой контрол“, обясни Леклер.

„Вече има толкова много неща, върху които съм съсредоточен за себе си и за отбора, за да се уверя, че моето пилотиране пасва на колата по най-добрия възможен начин.“

„Очевидно ми е трудно да отделям време и да помагам на Хамилтън. Освен това Люис е постигнал много повече от мен. Всъщност нямам никакви съвети, които да му дам.“

„Със сигурност е дълъг процес, когато се присъединиш към нов отбор. Искам да кажа, аз дори не помня какво е да се присъединиш към нов отбор. Вече осем години съм във Ферари.“

„Така че знам как работи всичко. И очевидно всичко се усеща много естествено. Но за Люис все още е някак ново, дори след една година.“

„Процесите са напълно различни, начинът, по който имаш визия, екипът, начинът, по който работиш. Така че за всичко това все още е нужно време, за да свикнеш.“

По отношение на представянето на отбора като цяло, Льоклер смята, че във Ферари „са свършили добра работа“ в извличането на резултати от своя болид SF-25 и че общото представяне е било ключовият ограничаващ фактор.

Италианците избраха да не развиват ключовите концепции на своя SF-24 за сезон 2025, а вместо това създадоха дизайн, базиран на изцяло нов пакет окачване. Развитието на новата кола обаче беше спряно през април, което ограничи разбирането на тима за нея.

„Чувствах, че сме свършили добра работа, извличайки максимума от колата си през годината. Но представянето на болида просто не е достатъчно добро“, добави Леклер.

„Това е, което ни липсва. Мисля, че Мерцедес, най-близкият до нас отбор тази година, имаше много големи възходи, но и по-големи спадове.“

„От наша страна, вероятно бяхме по-постоянни, но за съжаление постоянно извън темпото и никога на нивото на момчетата отпред. Но това се дължи на цялостното представяне.“

