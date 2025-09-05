Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Каква ще е ролята на Никола Цолов в битката за титлата при отборите?

  • 5 сеп 2025 | 11:45
  • 219
  • 0
В последния състезателен уикенд във Формула 3 този сезон Никола Цолов ще се бори за второто място в крайното класиране при пилотите срещу съотборника си в Кампос Мари Боя, като разликата между двамата е само 2 точки. Но също така, Цолов, Боя и третият пилот на тима Тасанапол Интрапувашак трябва да заличат 19-те точки аванс на Трайдънт в класирането в битката за първото място.

За Трайдънт карат новият шампион във Формула 3 Рафаел Камара, както и Ноа Стрьомстед и Чарли Вурц.

Никола Цолов с второ време в тренировката на "Монца"
Битката обещава да бъде изключително интересна, тъй като става въпрос за най-бързите и успешни пилоти този сезон – Камара, Боя и Цолов заемат първите три места в индивидуалното класиране.

Също така, шестимата пилоти на тези два тима имат общо 10 победи в 17-те състезания, проведени тази година, както и общо 22 подиума.

Никола Цолов попадна във втората група на квалификацията на "Монца"
Рафаел Камара има 5 спечелени квалификации, Никола е с 3, а бразилецът има 4 победи в основните състезания срещу една за Боя и една за Никола сред най-бързите му преследвачи този сезон.

Снимка: Спас Генев/spasgp.com

