Каква ще е ролята на Никола Цолов в битката за титлата при отборите?

В последния състезателен уикенд във Формула 3 този сезон Никола Цолов ще се бори за второто място в крайното класиране при пилотите срещу съотборника си в Кампос Мари Боя, като разликата между двамата е само 2 точки. Но също така, Цолов, Боя и третият пилот на тима Тасанапол Интрапувашак трябва да заличат 19-те точки аванс на Трайдънт в класирането в битката за първото място.

За Трайдънт карат новият шампион във Формула 3 Рафаел Камара, както и Ноа Стрьомстед и Чарли Вурц.

🏁 CHEQUERED FLAG 🏁



TOP 10 👇



Ugochukwu

Tsolov

Leon

Voisin

Nael

Zagazeta

Inthraphuvasak

Boya

Stromsted

Sharp#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/HpwmTJwraf — Formula 3 (@Formula3) September 5, 2025

Никола Цолов с второ време в тренировката на "Монца"

Битката обещава да бъде изключително интересна, тъй като става въпрос за най-бързите и успешни пилоти този сезон – Камара, Боя и Цолов заемат първите три места в индивидуалното класиране.

Също така, шестимата пилоти на тези два тима имат общо 10 победи в 17-те състезания, проведени тази година, както и общо 22 подиума.

Никола Цолов попадна във втората група на квалификацията на "Монца"

Рафаел Камара има 5 спечелени квалификации, Никола е с 3, а бразилецът има 4 победи в основните състезания срещу една за Боя и една за Никола сред най-бързите му преследвачи този сезон.

Снимка: Спас Генев/spasgp.com