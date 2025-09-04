Нашето търпение ще помогне на Никола Цолов

Ще кара ли българският пилот Никола Цолов догодина във Формула 2? Или още този сезон, в някой от последните стартове? Преговаря ли с някой отбор, докъде са стигнали? И още много други въпроси, които си задават родните фенове на Българския лъв преди финала на сезон 2025 във Формула 3.

Никола се бори за титлата във Формула 3 до предпоследния кръг, сега битката му е за второто място в крайното класиране и с оглед на представянето му и този сезон, то е повече от логично да очакваме, че той ще продължи към Формула 2.

Логично е, но не е даденост. Сериозните преговори за местата във Формула 2 и Формула 3 започват още преди Унгария и предимство имат тези пилоти, които са със силни резултати и силни спонсори.

Логично е, че Никола и А14 да преговарят с отбори във Формула 2. Но все още няма резултат. Когато има, той ще бъде обявен официално и всички ние ще можем да поздравим Никола за следващата крачка в кариерата му.

Още миналата година Никола каза, че завършилите в топ 5 в класирането имат най-голям шанс да продължат във Формула 2, сега докато си правеше новата прическа обясни, че този уикенд на „Монца“ ще са последните му стартове във Формула 3, но не става ясно дали за него или за този сезон.

И разбира се, стигаме до вече митичната страница на официалния сайт на Формула 2, където стои името на Никола Цолов. Сигурно тези дни това е и най-посещаваното място на сайта, но едва ли някой има обяснение как името му се появи там. Дали администраторът си е правил проба на някой шрифт или подготвя профила на Българския лъв? Не знаем, но няма и голямо значение.

Всички ние искаме Никола Цолов да кара във Формула 2 догодина, нали? А искаме ли да му отнемем удоволствие той сам да ни съобщи това, когато мога да го каже? Не вярвам. Тогава да почакаме малко, това ако не му помогне, то няма и да му попречи.

