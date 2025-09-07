Популярни
Никола Цолов: Чувствам се фантастично, целта ми днес беше подиум

7 сеп 2025 | 19:27

  • 7 сеп 2025 | 19:27
Никола Цолов: Чувствам се фантастично, целта ми днес беше подиум

Българският пилот Никола Цолов се пребори за вицешампионската титла във Формула 3 за сезон 2025, след като завърши днес втори в основното състезание на „Монца“.

„Чувствам се фантастично – заяви след финала Българския лъв. – Беше дълга година, с много възходи и спадове и трябваше да решаваме много проблеми. Има по какво да работя за догодина, като ще се опитам да съм по-стабилен през сезона. Сезонът започна трудно за нас, след това бяхме силни в средата на кампанията, после пак имаше спад и пак възход. Щастлив съм, че завършихме силно сезона.

„Целта ми днес беше да съм на подиума, да взема достатъчно точки, за да си гарантирам второто място в крайното класиране и да си гарантираме титлата при отборите. Трябваше да постигнем това в едно състезание и не ми беше лесно. Мисля, че се справих добре. От бокса ми казаха да съм спокоен и да не прибързвам с атаките срещу другите пилоти. Затова останах зад Брад и Тас ме изпревари, затова изчаках, за да може той да поведе, а той го направи след един завой, което беше добре. Тас направи фантастично състезание днес и това ни помогна да спечелим титлата с голям аванс.

„За мен беше важно да вземем отборната титла. Това за мен беше приоритет №2, №1 беше да завърша втори в шампионата. Дори когато не се състезавах за Кампос, те и тогава се грижеха за мен, аз винаги ще ценя това. Този отбор е като семейство за мен. Искам да остана в този отбор колкото се може по-дълго.

„Много ми се искаше да мога да кажа, че съм спечелил титлата и не мога да остана във Формула 3, но не стана така. Най-вероятно ще направя следващата крачка, но трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи.“

