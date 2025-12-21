Васьор: Негативните интервюта на Хамилтън не отразяват истинския му характер

Шефът на Ферари Фредерик Васьор е на мнение, че Люис Хамилтън е много по-оптимистично настроен в работата си с отбора, въпреки няколкото силно негативни медийни изяви през сезон 2025 във Формула 1.

Седемкратният световен шампион преживя може би най-лошия си сезон досега, като за първи път в кариерата си във Формула 1 не успя да се качи на подиума. Той завърши шести в шампионата, на 86 точки зад съотборника си Шарл Леклер.

Това не беше дебютният сезон, на който Хамилтън се надяваше с Ферари, и като човек, който не крие емоциите си, той на няколко пъти показа разочарованието си пред медиите.

От 32-секундни интервюта за Sky Sports до отговори с по една дума на сесиите с пресата, 40-годишният пилот ясно показваше, че не иска да бъде там. Въпреки това Васьор вярва, че всичко това е само фасада.

Според него Хамилтън всъщност успява да мотивира екипа и шефът на отбора предпочита нещата да стоят по този начин, докато Ферари преследва първата си титла при конструкторите от 2008 година насам.

„Когато отпаднеш в Q1, се надявам пилотът да е изключително ядосан на себе си и на отбора“, заяви Васьор, визирайки момента, в който Хамилтън стана първият титулярен пилот на Ferrari, отпаднал в три поредни квалификации в Q1 – от Вегас до Абу Даби.

„Не съм сигурен, че вие, журналистите, предпочитате някой да отиде пред камерите и да каже: „Не, всичко е нормално, бла-бла-бла“ – всички обичайни глупости.“

„Напълно уважавам позицията на пилотите, когато имат такова отношение. Но за мен най-важното е да имам човек, който си сътрудничи с отбора.“

„Много по-добре е някой да не говори пред камерите, а да се върне на разбора, да говори с инженерите и да се опитва да намери решения. Точно такова беше отношението на Люис, дори когато имаше трудни моменти в последната част от сезона, и това внася положителна енергия в екипа.“

„Честно казано, и аз съм в същата ситуация с всички вас – когато се нахвърляте върху мен след тежко състезание, а вие имате тонове въпроси, понякога не искам да отделям твърде много време, за да отговарям.“

Снимки: Gettyimages