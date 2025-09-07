Популярни
  Тиаго Алкантара се завръща в Барселона

  7 сеп 2025
На 34 години Тиаго Алкантара се завръща в Барселона. Бившият играч на каталунците, където е израснал и след това е играл професионално между 2009 и 2013 г., ще се присъедини към треньорския щаб на Ханзи Флик.

Тиаго обяви оттеглянето си от професионалния футбол през лятото на 2024 г., след изтичането на договора му с Ливърпул. Няколко дни по-късно бившият испански полузащитник беше поканен от Ханзи Флик да се присъедини към треньорския му щаб в Барселона по време на предсезонен лагер в САЩ.

След края на лагера Тиаго напусна поста, като основната причина беше, че не му беше предложен постоянен договор, предвид финансовите затруднения, с които клубът от Барселона се сблъсква от няколко години.

Въпреки това, двете страни най-накрая постигнаха споразумение и бившият полузащитник ще възобнови задълженията си в клуба от следващата седмица, като отново ще се присъедини към екипа на Ханзи Флик, според Фабрицио Романо, специалист по трансферни въпроси.

По време на престоя си на "Камп Ноу" като играч, Тиаго записа 101 мача във всички турнири, в които отбеляза 11 гола и направи 21 асистенции. Освен това, той спечели 10 трофея с Барселона, включително една Шампионска лига (през сезон 2010/2011) и четири титли от Ла Лига.

След като напусна каталунския клуб, испанецът игра още за Байерн (от 2013 до 2020 г.) и Ливърпул (от 2020 до 2024 г.). В състава на баварците Тиаго спечели Шампионска лига (2019/2020) под ръководството на Ханзи Флик, седем титли от Бундеслигата, четири купи и едно Световно клубно първенство.

Неговата колекция от трофеи беше допълнена и с Ливърпул, с който спечели Купата на Англия и Суперкупата на Англия.

