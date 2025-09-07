Тиаго Алкантара се завръща в Барселона

На 34 години Тиаго Алкантара се завръща в Барселона. Бившият играч на каталунците, където е израснал и след това е играл професионално между 2009 и 2013 г., ще се присъедини към треньорския щаб на Ханзи Флик.

Тиаго обяви оттеглянето си от професионалния футбол през лятото на 2024 г., след изтичането на договора му с Ливърпул. Няколко дни по-късно бившият испански полузащитник беше поканен от Ханзи Флик да се присъедини към треньорския му щаб в Барселона по време на предсезонен лагер в САЩ.

След края на лагера Тиаго напусна поста, като основната причина беше, че не му беше предложен постоянен договор, предвид финансовите затруднения, с които клубът от Барселона се сблъсква от няколко години.

Въпреки това, двете страни най-накрая постигнаха споразумение и бившият полузащитник ще възобнови задълженията си в клуба от следващата седмица, като отново ще се присъедини към екипа на Ханзи Флик, според Фабрицио Романо, специалист по трансферни въпроси.

Френки де Йонг на преглед в Барселона заради проблема си

По време на престоя си на "Камп Ноу" като играч, Тиаго записа 101 мача във всички турнири, в които отбеляза 11 гола и направи 21 асистенции. Освен това, той спечели 10 трофея с Барселона, включително една Шампионска лига (през сезон 2010/2011) и четири титли от Ла Лига.

След като напусна каталунския клуб, испанецът игра още за Байерн (от 2013 до 2020 г.) и Ливърпул (от 2020 до 2024 г.). В състава на баварците Тиаго спечели Шампионска лига (2019/2020) под ръководството на Ханзи Флик, седем титли от Бундеслигата, четири купи и едно Световно клубно първенство.

Неговата колекция от трофеи беше допълнена и с Ливърпул, с който спечели Купата на Англия и Суперкупата на Англия.