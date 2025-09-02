Популярни
Звездната селекция на Испания пристигна в България, на живо с атмосферата от летището и пред хотела
Барселона уреди още 60 млн. евро

  • 2 сеп 2025 | 20:22
  • 201
  • 0

Барселона обяви споразумение с технологичния бранд Midea, който ще стане спонсор на фланелката на тима. За това каталунците ще получат 60 млн. евро общо за период от пет години, твърди “Мундо Депортиво”. Китайската фирма ще се появи на екипа на Барселона от сезон 2025/26 нататък.

Компанията Midea, която има 190 000 служители и е генерирала приходи от близо 50 млрд. евро през миналата година, се нарежда на 246-о място в класацията Fortune Global 500.

„За ФК Барселона ще бъде чест да включи Midea в голямото семейство на Барса, започвайки от сезон 2026/27“, заяви вицепрезидентът Рафа Юсте, който представи сделката, пред уебсайта на клуба. - Тяхното лидерство в решенията за интелигентен дом и ангажиментът им към изследвания и иновации се вписват перфектно в духа на ФК Барселона, който гледа към бъдещето. Това партньорство демонстрира за пореден път силата на марката “Барселона” като магнит за компании от цял свят, които виждат в клуба най-добрата платформа за своите проекти.“

Споразумението предвижда логото на Midea да се появи на ръкава на фланелката, на мястото, където в момента е Ambilight. Midea е специализирана в производството на домакинска електроника и също така спонсорира Манчестър Сити.

Това е поредният ход на „блаугранас“ за увеличаване на приходите от спонсорство. Наскоро клубът предоговори сделката си с доставчика на екипировка Nike, а през последните години привлече Spotify като нов основен спонсор на фланелката. Новото споразумение следва сделката на стойност 40-44 млн. евро, подписана с Демократична република Конго, чието лого се появява на другия ръкав от този сезон, както и на тренировъчните екипи. Барселона си навлече критики за бизнес отношенията си с ДР Конго поради лошото състояние на човешките права в страната, което създава противоречие с предполагаемите ценности и имидж на клуба.

