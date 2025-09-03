Защитник на Барселона: Нужна е промяна

Футболните календари са твърде натоварени и управляващите на най-високо ниво трябва да помислят за промени, заяви френският национал Жул Кунде преди световните квалификации през септември. Той заяви, че в момента има пренасищане от мачове и хората могат да изгубят интереса си към играта.

"Този календар не засяга само футболистите, а и техните семейства. Хората в клубовете също се натоварват много при неспиращите мачове", заяви Кунде, цитиран от Ройтерс. Той ще играе за Франция срещу Украйна във Вроцлав и срещу Исландия в Париж. Мачовете са в петък и вторник.

Титулярен защитник на Барселона се контузи и ще пропусне важни мачове

Кунде, който играе за Барселона, не бе на Световното клубно първенство, но ще бъде с националния тим за предстоящите мачове. От състава на "петлите" обаче отпадат Раян Шерки и Уилям Салиба, които са контузени. Усман Дембеле пък не тренира заради болки в бедрен мускул.

"Всичко е една цяла екосистема. Понякога в живота спираме да ценим неща, които ни се случват твърде често. Колкото повече виждаш нещо, толкова по-неоценено остава то. Това се случва в момента и във футбола. Има твърде много мачове и се нуждаем от промяна", каза още защитникът.

Снимки: Gettyimages