Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Защитник на Барселона: Нужна е промяна

Защитник на Барселона: Нужна е промяна

  • 3 сеп 2025 | 16:49
  • 834
  • 1
Защитник на Барселона: Нужна е промяна

Футболните календари са твърде натоварени и управляващите на най-високо ниво трябва да помислят за промени, заяви френският национал Жул Кунде преди световните квалификации през септември. Той заяви, че в момента има пренасищане от мачове и хората могат да изгубят интереса си към играта.

"Този календар не засяга само футболистите, а и техните семейства. Хората в клубовете също се натоварват много при неспиращите мачове", заяви Кунде, цитиран от Ройтерс. Той ще играе за Франция срещу Украйна във Вроцлав и срещу Исландия в Париж. Мачовете са в петък и вторник.

Титулярен защитник на Барселона се контузи и ще пропусне важни мачове
Титулярен защитник на Барселона се контузи и ще пропусне важни мачове

Кунде, който играе за Барселона, не бе на Световното клубно първенство, но ще бъде с националния тим за предстоящите мачове. От състава на "петлите" обаче отпадат Раян Шерки и Уилям Салиба, които са контузени. Усман Дембеле пък не тренира заради болки в бедрен мускул.

"Всичко е една цяла екосистема. Понякога в живота спираме да ценим неща, които ни се случват твърде често. Колкото повече виждаш нещо, толкова по-неоценено остава то. Това се случва в момента и във футбола. Има твърде много мачове и се нуждаем от промяна", каза още защитникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Контузията на Куня не е сериозна, има надежди, че може да е на линия още за дербито с Ман Сити

Контузията на Куня не е сериозна, има надежди, че може да е на линия още за дербито с Ман Сити

  • 3 сеп 2025 | 16:00
  • 1146
  • 0
Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

  • 3 сеп 2025 | 15:53
  • 7621
  • 4
Томасон: Гьокереш и Исак могат да играят заедно

Томасон: Гьокереш и Исак могат да играят заедно

  • 3 сеп 2025 | 15:49
  • 1251
  • 0
Maчът с Реал Мадрид предизвика скандал с капитана на Майорка

Maчът с Реал Мадрид предизвика скандал с капитана на Майорка

  • 3 сеп 2025 | 15:36
  • 1287
  • 2
Тод Боели обясни защо Челси плати компенсация, вместо да купи Санчо

Тод Боели обясни защо Челси плати компенсация, вместо да купи Санчо

  • 3 сеп 2025 | 15:32
  • 6668
  • 4
В Ямайка са разочаровани, че Грийнууд засега отказва да се присъедини към националния тим

В Ямайка са разочаровани, че Грийнууд засега отказва да се присъедини към националния тим

  • 3 сеп 2025 | 15:27
  • 1134
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 5117
  • 17
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 2499
  • 1
Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 17:30
  • 1141
  • 0
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 1854
  • 0
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 9397
  • 0
Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 3 сеп 2025 | 16:50
  • 11806
  • 0