Фермин Лопес: Приоритетът ми винаги е бил да остана в Барселона

Нападателят на Барселона Фермин Лопес за първи път коментира проваления му трансфер в Челси по време на току-що приключилия трансферен прозорец. Футболистът направи това в интервю за "Mundo Deportivo". Играчът уверява, че негов приоритет винаги е било да остане в Барселона и да защитава „синьо-червената“ фланелка.

„В крайна сметка моят приоритет винаги е бил да бъда в Барса. Пристигнах на 12 години и мечтата ми беше да съм тук, да успея да стигна до първия отбор. Винаги е ласкателно, когато има интерес от други клубове, но истината е, че винаги съм имал идеята да остана в Барса и да успея тук", заяви Фермин.

„Сега наистина усетих любовта на феновете. Не само тази седмица, а откакто пристигнах в първия отбор, се чувствам много обичан от „кулетата“. Благодарен съм, че за тях съм важен играч за Барса. Това беше много важно, защото винаги съм се борил да бъда тук, да играя за Барса. Идеята ми е да остана. Знаете, че във футбола никога нищо не се знае и има неща, които не зависят от теб, но моят приоритет винаги е бил да продължа в Барса“, каза още Лопес.

Снимки: Gettyimages