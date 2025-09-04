В Испания се карат кой е виновен за гафа с ВАР на мача на Барселона

Полемиката около спирането на системата ВАР по време на мача между Райо Валекано и Барселона от третия кръг на испанското първенство не стихва. Mediapro, доставчикът на технологията за испанския футбол, отдава повредата на проблем с електричеството. От Ла Лига обаче отричат и уверяват, че проблемът произтича от мобилния модул.

Миналата неделя испанският футбол се върна с почти осем години назад във “Вайекас”. През първото полувреме системата не функционираше правилно. Главният съдия Бускетс Ферер информира двата отбора, че технологията ту работи, ту спира. Така през почти цялата първа част реферът трябваше да свири по стария начин: на сляпо и без помощта на ВАР. Съдбата пожела най-спорната ситуация да се случи точно когато технологичният „спасителен пояс“ не можеше да бъде използван - при наказателния удар за гостите. Домакините протестираха, че дузпата срещу Ламин Ямал не е реална, но ситуацията не можеше да бъде преразгледана. Гневът на Иниго Перес, треньорът на Райо, беше дотолкова огромен, че той дори заплаши да извади отбора си от терена. Усещането и в двата отбора обаче беше едно и също: не е сериозно да се играе с технология, която непрекъснато спира и тръгва.

Скандалът не приключи дотук. Когато дойде време за поемане на отговорност, Ла Лига и Mediapro отново влязоха в спор. В четвъртък каталунската компания излезе с изявление, в което приписва повредата на електрическия контакт: „Контактът, предоставен на стадиона за мобилния модул на GRUP MEDIAPRO, не беше достатъчен, за да осигури правилната му работа. Диференциалната защита на този контакт нямаше достатъчна чувствителност (300mA), за да понесе електрическата консумация, необходима за мобилния модул.“ И добавят: „Преди и по време на първото полувреме отговорните лица от екипа използваха наличните опции, за да се опитат да гарантират електрозахранването. Нито една от тях не успя да осигури стабилно подаване на ток. По време на почивката мобилният модул беше свързан към UPS (непрекъсваемо захранване), докато се намери адаптер за 300mA.“

Това е версия, която Ла Лига категорично оспорва, като обвинява директно доставчика на ВАР: „Инцидентът със системата ВАР се дължи на вътрешна повреда в мобилния модул на Mediapro, който е имал утечка на ток и е задействал предпазителите както на стадиона, така и на външен електрогенератор.“ Нещо, което компанията отрича: „Засегнатият мобилен модул беше подложен на изчерпателен анализ и тестове за издръжливост, без да бъде регистриран какъвто и да е инцидент.“

Освен това Ла Лига се опитва да обори версията на каталунската компания: „Съоръженията на стадион „Вайекас“ са работили коректно през цялото време: останалата част от продуцентското оборудване е функционирала безпроблемно, а през същата седмица там се проведе мач от Лигата на конференциите без никакви инциденти. Важно е да се припомни, че стадионите на отборите от първенството използват предпазители от 30 mA, които са задължителни за защита на хората в зоната за телевизионно излъчване. Предпазители от 300 mA, каквито Mediapro предлага, не защитават хората от токов удар и използването им увеличава риска, ако не са налице специални мерки за безопасност.“