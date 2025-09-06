Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Френки де Йонг на преглед в Барселона заради проблема си

Френки де Йонг на преглед в Барселона заради проблема си

  6 сеп 2025 | 14:17
  • 106
  • 0
Френки де Йонг на преглед в Барселона заради проблема си

Полузащитникът Френки де Йонг пристигна днес на базата на Барселона, за да премине медицински прегледи, след като преди дни получи травма. След световната квалификация на Нидерландия срещу Полша той се оплака от болки е седалищните мускули, заради което беше освободен от лагера на “лалетата”.

Така Де Йонг със сигурност няма да играе за нидерландците срещу Литва утре. Предстои да се разбере колко сериозен е проблемът му и дали ще остане извън терена и за някой от идните мачове на Барса.

Следващата среща на каталунците е на 14 септември срещу Валенсия.

Още шест мача от квалификациите за Мондиал 2026 тази вечер

Четвъртите в света ще играят и на следващия Мондиал

Ето колко време Суарес и Бускетс ще бъдат наказани заради боя срещу Сиатъл

Трансферна бомба в Португалия! Брага продаде свой талант в Саудитска Арабия за над 30 милиона

Распадори призна, че Гатузо му е ударил шамар

Гатузо: Преживяхме няколко шамара през годините

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

Започва кръгът във Втора лига

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Националите пристигнаха в Грузия

Ясен е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025

