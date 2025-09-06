Френки де Йонг на преглед в Барселона заради проблема си

Полузащитникът Френки де Йонг пристигна днес на базата на Барселона, за да премине медицински прегледи, след като преди дни получи травма. След световната квалификация на Нидерландия срещу Полша той се оплака от болки е седалищните мускули, заради което беше освободен от лагера на “лалетата”.
Така Де Йонг със сигурност няма да играе за нидерландците срещу Литва утре. Предстои да се разбере колко сериозен е проблемът му и дали ще остане извън терена и за някой от идните мачове на Барса.
Следващата среща на каталунците е на 14 септември срещу Валенсия.