  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Чеферин разкри позицията на УЕФА относно потенциалния шампионатен мач на Барселона в САЩ

Чеферин разкри позицията на УЕФА относно потенциалния шампионатен мач на Барселона в САЩ

  • 3 сеп 2025 | 18:33
  • 529
  • 0

Президентът на УЕФА Александър Чеферин призна, че не може да блокира възможността предстоящият през декември мач между Виляреал и Барселона от Ла Лига да се проведе в САЩ, но категорично се противопостави на идеята официални двубои на европейски клубове да се играят на други континенти.

Чеферин със силна позиция: Политиците правят прекалено малко да спрат войните
Чеферин със силна позиция: Политиците правят прекалено малко да спрат войните

“Не сме доволни, но колкото и юридически проучвания да сме предприели, няма много какво да направим, ако двете местни федерации са съгласни. Въпреки това според мен в бъдеще много сериозно трябва да дебатирахме по тази тема, защото футболът би трябвало да се играе в Европа. Привържениците трябва да гледат отборите си на своите стадиони, защото не могат да пътуват нито до Австралия, нито до Съединените щати, за да подкрепят своите тимове. Ще отворим този диалог с ФИФА и с всички федерации, дащото не мисля, че това би било позитивно. Ако е изключение - добре, ако е обосновано - пак добре, но, като цяло, европейските отбори трябва да играят в Европа, защото техните фенове живеят на този континент. Това е една голяма традиция”, коментира Чеферин в интервюто си за Politico.

Той също така за пореден път увери, че би приветствал възстановяването на взаимоотношенията на УЕФА с Реал Мадрид и Барселона въпреки упоритостта им относно възможното създаване на проект за Суперлига. “Имах среща с Жоан Лапорта, която мина добре, но не сме водили преговори. Нито системата, нито новият формат на Шампионската лига ще се променят, това е ясно. Двата клуба винаги ще са добре дошли обратно в европейското футболно семейство, където винаги са принадлежали”, добави шефът на евроцентралата.

Снимки: Gettyimages

