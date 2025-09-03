Популярни
Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
  Титулярен защитник на Барселона се контузи и ще пропусне важни мачове

  • 3 сеп 2025 | 16:44
  • 2903
  • 0

Барселона обяви официално, че левият защитник на тима Алехандро Балде е получил контузия по време на тренировка и ще отсъства от терените известно време.

Алехандро Балде получи лека травма на подколянното сухожилие в левия си крак по време на днешната тренировка. Неговият напредък ще определи неговата наличност“, гласи комюникето на каталунците.

Въпреки че клубът говори за “лека” контузия, според испанските медии младият 21-годишен бранител ще отсъства от терените поне три седмици. Това означава, че Балде по всяка вероятност ще пропусне важни мачове като дългоочакваното първо домакинство на Валенсия на 14 септември и гостуването на Нюкасъл 4 дни по-късно в откриващата среща за каталунците в Шампионската лига.

Заради травма в същата област Балде не игра през миналия сезон в ключовите мачове като финала с Реал Мадрид за Купата на краля и полуфинала в ШЛ. Важно е да се отбележи и, че той получи сериозна травма на подколянното сухожилие през януари 2024 г., която наложи операция и го накара да пропусне останалата част от сезона, но тя беше в десния му крак.

Балде бе титуляр и в трите мача на Барселона от началото на сезона в Ла Лига.

Снимки: Imago

