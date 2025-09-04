Спорове на тренировка на Испания, Ямал се обяснява на Оярсабал

Преминаха няколко дни от изненадващото равенство между Барселона и Райо Валекано, но двубоят очевидно продължава да буди страстите в националния тим на страната. Във въпросната среща в понеделник вечер най-спорната ситуация се случи в 40-ата минута, когато Матео Бускетс отсъди дузпа в полза на каталунците за нарушение на Пеп Чавария срещу Ламин Ямал, По същото време пък имаше проблеми с ВАР и практически ситуацията не бе прегледана от системата за видеоарбитраж, което пък остави допълнителни съмнения в правилността на отсъждането.

❓ ¿La explicación del penalti en Vallecas?



Lamine Yamal y Oyarzabal protagonizan una simpática conversación en el entrenamiento de la selección española.



😆 "¡Anda ya! ¡Anda ya!" pic.twitter.com/acHNdhN9eV — ElDesmarque (@eldesmarque) September 2, 2025

Ламин Ямал пък продължава да настоява, че срещу него е било извършено нарушение и дори опита да обясни това на своя съотборник в националния отбор Микел Оярсабал. Нападателят на Реал Сосиедад обаче очевидно имаше сериозни съмнения и дори направи жестове, отговаряйки: “Хайде! Хайде!” на талантливия си съотборник в “ла фурия роха”. Малко по-късно на същото занимание крилото на Барса пък се обърна за подкрепа към Мартин Субименди, но и там той не срещна подкрепа. Всичко това се случва на заниманието на Испания на втори септември или два дни преди днешния сблъсък с българския национален отбор от 21:45 на "Васил Левски".

Снимки: Gettyimages