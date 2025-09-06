Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Контузията на Гави е по-сериозна от очакваното

Контузията на Гави е по-сериозна от очакваното

  • 6 сеп 2025 | 15:39
  • 307
  • 0

Травмата на Гави е по-сериозна от очакваното и вероятно полузащитникът на Барселона ще отсъства известно време. Според информация на “Ас” севилският полузащитник е извън сметките, тъй като болките в оперираното му преди по-малко от две години дясно коляно продължават. Поради тази причина той не беше с националния тим на Испания за световната квалификация срещу България в четвъртък.

Сега е сигурно, че наставникът на Барса Ханзи Флик няма да може да използва Гави за неделния мач срещу Валенсия, който е част от четвъртия кръг на Ла Лига. Към момента всичко сочи, че той ще пропусне и дебюта в Шампионската лига срещу Нюкасъл на 18 септември. Въпреки че Флик демонстрира оптимизъм на пресконференцията, уверявайки, че планът е Гави да се възстанови за срещата с Валенсия, сега погледите са насочени по-напред, като основна цел е двубоят с Пари Сен Жермен на 1 октомври.

Алехандро Балде също няма да играе срещу Валенсия. Левият бек получи контузия в бицепса на бедрената кост на левия крак по време на тренировка. Проблемът е лек, но предвид предишните травми на играча се налага да се действа предпазливо. От клуба открито говорят за период на възстановяване от три до четири седмици. В случая на юношата на клуба също се очаква завръщането му да бъде около 1 октомври за сблъсъка с първенеца в Шампионската лига.

През последните часове и Френки де Йонг се присъедини към списъка с контузени в лазарета на „блаугранас“. В петък нидерландецът напусна лагера на националния си отбор заради болки в седалищния мускул. Днес той посети спортната база за първоначален преглед и начало на възстановяването, но едва в понеделник ще му бъдат направени необходимите изследвания и ще бъде издадено официално съобщение. Въпреки това от лагера на „оранжевите“ се говори за лека контузия, така че той все още не е напълно изключен за мача срещу Валенсия.

Френки де Йонг на преглед в Барселона заради проблема си

Друг играч под наблюдение е Ламин Ямал, който е предпазван заради болки в кръста. Към днешна дата обаче всичко показва, че участието му в утрешния дуел срещу Турция не е застрашено.

