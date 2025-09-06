Рафиня от Барселона обвини Дисниленд в расизъм

Футболистът на Барселона Рафиня обвини популярния увеселителен парк Дисниленд в расизъм. В случая той е бесен на комплекса в Париж, защото неговият син е бил подминат от аниматор в костюм. Бразилският национал споделя клип, на който се вижда как т.нар. маскот прегръща всички деца, но не и това в червено, което е на Рафиня и се казва Гаел (роден 2023 г.).

🚨 SCANDAL!



Raphinha is accusing Disneyland Paris of RACISM in social media. 🇧🇷



He said: “They are supposed to make children happy, not ignore them.”



"Why were all the white children hugged and my son wasn't?" pic.twitter.com/FnR5W8Z1MY — Polymarket FC (@PolymarketFC) September 6, 2025

They literally shook the hands of every white kid except Raphinha’s son who’s the only non white kid there. This is so disgusting and sad. No kid deserves this pic.twitter.com/4CqBaIOj8R — Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) September 5, 2025

“Служителите ви са позор. Не би трябвало да се отнасяте с хората по този начин, особено с деца. От вас се очаква да правите децата щастливи, а не да игнорирате дете. Бих предпочел да наречем това “игнориране”, да не кажа нещо друго. Безрасмници”, пише играчът на Барса.

“Разбирам, че тези, които работят това, се изморяват, но защо всички бели деца бяха прегърнати, а моят син - не. Мразя ви, Дисниленд! Та той просто искаше едно “здравей” и прегръдка. Имате късмет, че той не разбира какво се случва. Вашият служител е лайно, вашият служител е глупак”, продължава Рафиня.