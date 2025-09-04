С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

Популярни
  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 4902
  • 2
Часове преди дългоочаквания сблъсък на стадион “Васил Левски” испанските медии разкриха 11-те, на които най-вероятно Луис де ла Фуенте ще заложи за началото на мача с България. Според “Спорт” партньор на Дийн Хаусен в центъра на защитата ще бъде Робин Льо Норман, а Родри и Дани Карвахал, които скоро се възстановиха от своите контузии, няма да бъдат рискувани от първата минута, въпреки че вчера селекционерът на Испания заяви, че те са в перфектно състояние. Педро Поро ще заеме мястото отдясно на отбраната, докато новото попълнение на Арсенал Мартин Субименди ще действа като дефанзивен халф.

На върха на атаката ще бъде предпочетен Феран Торес, който започна добре новия сезон с Барселона, а Алваро Мората и Микел Оярсабал ще останат на пейката. Съвсем очаквано по фланговете ще стартират най-силните офанзивни оръжия на Ла Фурия Роха - Ламин Ямал и Нико Уилямс.

"Ас" залага на съвсем различен състав, в който Карвахал е титуляр, а в центъра на нападението е Оярсабал. Изданието не е сигурно кой измежду Родри и Субименди ще бъде част от титулярните 11. "Марка" също има различно предположения за стартовия състав на Де ла Фуенте. Според медията Кубарси ще започне вместо Льо Норман, а централен нападател ще бъде Алваро Мората. Иначе и тук колегите предполагат, че Карвахал и Родри няма да стартират.

Предполагаем стартов състав на Испания: Симон, Поро (Карвахал), Льо Норман (Кубарси), Хуйсен, Кукурея, Субименди (Родри), Мерино, Педри, Ямал, Ф. Торес (Оярсабал, Мората), Уилямс

Снимки: Борислав Трошев

