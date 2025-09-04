Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Голямата легенда на българския футбол Емил Костадинов говори пред Sportal.bg относно предстоящата световна квалификация срещу Испания. Коща изрази мнение, че "лъвовете" на Илиан Илиев имат сили да се противопоставят на суперзвездите на Луис де ла Фуенте. Героят от "Парк де Пренс" се върна и към двубоя с "Ла Роха" през 1998 година, когато именно той реализира последния български гол на световно първенство.

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Какво очакваш от мача срещу Испания?

- Очаквам един интересен мач. Според мен можем да се противопоставим на испанците, които са фаворит в срещата, естествено. Ние, българите, обаче сме интересни хора, непредсказуеми сме. Срещу силните играем силно, а сме способни да се издъним срещу равностойните на нас съперници. Разбира се, много е важно да имаме и късмет. Без късмет трудно се получават нещата, дори на най-големите отбори. Както казах, ще бъде интересно. Наистина смятам, че можем да се противопоставим на европейските шампиони. В отбора на Илиан Илиев има добри футболисти, някои от които играят в по-силни клубни първенства от нашето, което ще им помогне да станат по-добри. Повечето от тези "чужденци" играят в клубовете си, което е много важно.

Ти игра в Ла Коруня през 1994 г. Познаваш испанския футбол.

- Да, познавам го. Ясно е какво може отборът на Испания и колко са силни. Вече казах - изявен фаворит са. Нека обаче бъдем оптимисти. Периодът в Ла Коруня беше много приятен за мен, имаше страхотни играчи - Бебето, Мауро Силва, Фран, Хулио Салинас, Донато, Манхарин. Беше полезен период за мен, научих още, израснах допълнително като футболист. После обаче дойде офертата от Байерн Мюнхен - клуб, на който не се отказва. Там вече нивото е друго.

В Ланс вкара последния БГ гол на световно първенство. След това се прекръсти. Помниш ли?

- Да, така беше. Реализирах за 3:1 и си мисля, че до последните 10-15 минути от този мач не отстъпвахме на испанците. Накрая ни вкараха бързи три гола и се получи този крайно неприятен резултат. А всъщност можеше да е 2:2 например, защото имахме и други положения. Мисля, че на световното първенство във Франция можехме да се представим много по-добре. Срещу Нигерия загубихме злощастно, в края на мача ударих гредата на "Парк де Пренс", можеше спокойно да завършим 1:1, а имахме и други ситуации пред нигерийската врата. Като че ли най-слабият ни мач във Франция беше първият - срещу Парагвай (0:0), макар че тогава пък Ицо удари греда. Наистина можехме да се представим по съвсем различен начин на това световно.

Оптимист ли си за нашия футбол? Дълги години следеше отблизо младежите.

- Винаги съм казвал, че младежкият национален отбор трябва да бъде като мост, който да води към първия отбор. При младежите трябва да се подготвят кадри за мъжете. В България е проблем работата в школите и изграждането на млади футболисти в клубовете, които да получават шанс в големия футбол. Това е проблем, за който много се говори в последно време. Определено трябва да се работи в тази насока. Не бих нарекъл новото правило за четирима българи точно промяна. Добре е, но реално нямаш сложена възрастова граница, това правило не работи директно за младите български футболисти. А и клубовете с пари си плащат таксата и го заобикалят. Така излиза, че с повече българи ще играят по-малките отбори.

Прогноза за мача с испанците?

- Знаеш, че не обичам да давам прогнози. Момчетата трябва да излязат и да се раздадат максимално на терена. Аз вярвам в тях, не го казвам от куртоазия. На отбора му трябва спокойствие, това е много важно и върху това трябва да наблегне Илиан Илиев. Това бих го посъветвал.

