Кукурея за мача с България, играта с ръка срещу Германия и отмъкнатия от Тръмп шампионски медал

Левият бек на Челси Марк Кукурея даде интервю пред AS, като сред темите, които обсъди, бяха гостуването му в България с националния отбор на Испания, прословутата му игра с ръка срещу домакина Германия на Евро 2024 и срещата му с американския президент Доналд Тръмп при триумфа на лондончани на Световното клубно първенство.

Испанският национал започна интервюто си, говорейки за първите мачове на европейския шампион от световните квалификации. “Всички футболисти, които са играли на Световно първенство, казват, че това е незабравимо и фантастично, така че имам желание и аз да го преживея. Първо обаче трябва да се класираме, което няма да е лесно. Първите ни два мача с България и Турция далеч от дома са трудни. Ще ни бъде тежко, защото всеки иска да победи европейския шампион. Ние обаче имаме голям отбор и много ентусиазъм. Първият мач, който е утре в София, е важен, защото ще ни даде още по-голяма увереност”, коментира той.

Кукурея също така си припомни за играта си с ръка в четвъртфинала на Евро 2024 срещу Германия, която беше подмината от главния съдия. “Да, истината е, че тази игра с ръка обиколи света. Всъщност, от УЕФА наскоро дойдоха да ни изнесат лекция, като дадоха за пример именно моята игра с ръка срещу Германия. Казаха ми, че точно заради мен е трябвало да променят правилника. Дали нарочно играх с ръка? Неееее, разбира се, че не! Ударът беше отблизо и топката се отклони в мен, но аз не исках да играя с ръка, това не беше нарочно. Човече, иначе щях да съм най-мразеният човек в Испания…”, обясни бранителят.

Той беше попитан и за срещата си с Тръмп при награждаването на Челси като световен клубен шампион. “Разбира се, че това беше интересно преживяване. Той остана на подиума, за да отпразнува трофея с нас. От друга страна, на нас ни бяха казали, че не можем да празнуваме, докато той не се отдръпне. В този случай обаче Тръмп отказа да си тръгне. Искаше да бъде там, с нас. Той дори си взе шампионски медал, който видях в кабинета му в Белия дом”, разказа Кукурея.

Trump took Noni Madueke’s medal 😭 pic.twitter.com/ZtApMXvYBP — THE CHELSEA FORUM (@TheChelseaForum) July 23, 2025

