Ясен Петров: България може да мечтае срещу Испания

Бившият селекционер на националния отбор Ясен Петров даде интервю, в което споедли очакванията си за домакинството на Испания. 57-годишният специалист посочи как трябва да подходят лъвовете и имат ли шансове в световните квалификации. Той коментира и дали бъдещето на Илиан Илиев зависи от предстоящите мачове.

Г-н Петров, България влиза в ролята на тотален аутсайдер срещу европейския шампион Испания. Имат ли аргументи лъвовете да се противопоставят на Ла Фурия?



– Надявам се България да направи добър мач. Стадионът ще е пълен и предразполага играчите да дадат максимума от себе си. Все пак двубоят започва от 0:0 и на терена са 11 срещу 11. Да, наясно сме с класата на Испания, но във футбола знаем, че всичко е възможно и всеки отбор има право да мечтае, дори и срещу такъв силен отбор.



Споменахте очакваните пълни трибуни, но на всички е ясно, че повечето от феновете ще дойдат да видят звездите на Испания…



– Това е абсолютно нормално. Не всеки ден Испания идва в България, дори това ще е за първи път на ниво мъжки отбори. И особено със статута, с който е в момента. Но в крайна сметка съм убеден, че ако хоратя видят позитивизъм в играта на лъвовете, публиката ще ги подкрепи и ще бъде като буре с барут. При всяко хубаво действие, особено в атака, феновете ще застанат зад националния отбор.



От треньорска гледна точка как трябва да се подходи срещу толкова силен съперник – да се обърне по-специално внимание на някоя от звездите на Испания или да се заложи на колективна отговорност?



– В момента България разполага с изключително добър треньорски щаб. Така че, съм сигурен, че Илиан Илиев и помощниците му, ще са анализирали много добре играта на Испания. Знаят начина, по който трябва да подходи отбора. Пожелавам им успех и се надявам на добър резултат. Сам казахте звездите на Испания. Това не са един или двама играчи, които да изпъкват над останалите. Изключително силен отбор като единици, но и на колективно ниво. Тук е важно България да подходи спокойно, отговорно, хладнокръвно и умно и всеки един от футболистите да се раздаде на максимум.

Притежава ли Илиан Илиев играчи, с които да се противопостави на Испания?



– В националния отбор са повикани най-добрите футболисти на България. Доста играчи напоследък показват качествени представяния. Много е важно как ще се подходи като колектив, защото това е силата в момента на отбора, а не индивидуалните качества на определени футболисти.



Как виждате ситуацията в групата, след като България бе отписана в компанията на Испания, Турция и Грузия?



– При нас е много лесно още преди да са започнали мачовете с лека ръка да отписваме шансовете на България. Нека да стартират квалификациите и тогава могат да се правят анализи и сметки.

След домакинството на Испания предстои гостуване на Грузия. Какво очаквате от двубоя в Тбилиси, след като наскоро този отбор ни надигра с 5:2 в Разград (б.р. – Ясен Петров е селекционер тогава)?



– Нека първо да се концентрираме за мача с Испания. Да мине и вече погледите ще бъдат насочени към двубоя с Грузия. Този тим върви във възходяща линия през последните години и виждате футболистите им в какви отбори играят. Аз съм от хората, които винаги съм бил позитивно настроен и се надявам представянето на националния отбор да е добро в тези квалификации.



Трябва ли да зависи бъдещето на Илиан Илиев от тези квалификации?



– Глупости. Това нещо не трябва да се коментира. Необходимо е да няма напрежение и натиск в националния отбор. Дори понякога, когато нямаме очаквания, нещата могат да се случат позитивно. Трябва да сме търпеливи. Знаем много добре, че нямаме, освен Илия Груев, който играе във Висшата лига, играчи в Топ 5 първенствата на Европа. Затова пак ще се повторя, силата на националния отбор трябва да бъде колектива и по този начин ще се тръгне нагоре. Необходимо е и тимът да бъде подкрепен.