  1. Sportal.bg
  2. България
  Официална вечеря за двете делегации преди България - Испания

Официална вечеря за двете делегации преди България - Испания

  • 4 сеп 2025 | 09:46
Официална вечеря за двете делегации преди България - Испания

В навечерието на световната квалификация между отборите на България и Испания на стадион “Васил Левски” делегациите на двете страни се срещнаха на официална вечеря.

В началото на събитието президентите на Българския футболен съюз и на Кралската футболна федерация на Испания – Георги Иванов и Рафаел Лусан – си размениха подаръци, сред които бяха съответно фланелки на “лъвовете” и “Ла Роха”.

Освен от Георги Иванов, българската делегация бе представена от легендата Христо Стоичков, от членовете на Изпълкома Атанас Фурнаджиев, Атанас Караиванов, Пламен Манолов, Теодор Тодоров, Михаил Статев, както и от зам.-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов.

По-късно днес част от испанската делегация ще посети “еfbet Национална футболна база” и Зала на славата “Христо Стоичков”.

