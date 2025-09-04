Популярни
  • 4 сеп 2025 | 08:01
  • 294
  • 0
Отново е време за световните квалификации

Отново дойде време за мачовете от световните квалификации в зона "Европа". В някои от групите става все по-напечено, докато в други битката едва сега започва. Такава е и група "Е", в която е и България, като днес възпитаниците на Илиан Илиев ще имат тежката задача да приемат Испания на стадион "Васил Левски".

Другият мач в нашата група пък протиповоставя Грузия и Турция, които ще играят в 19:00 часа.

Ранният мач за деня е между Казахстан и Уелс от група "J". Домакините трябва да търсят задължителна победа, ако искат да запазят надежди за челните места.

Другият мач от тази група противопоставя Лихтенщайн и Белгия. Гостите са изявен фаворит и се надяват да си тръгнат с толкова нужните им три точки.

Мачовете в група "G" стартират със сблъсъка между Литва и Малта. И за двата тима този двубой е ключов, тъй като никой от тях все още няма победа на сметката си.

По-късно е дербито между Нидерландия и Полша, което може да има важно значение в битката за челните места.

Иначе днес ще се изиграят първите мачове и в група "А". Гвоздеят на вечерта е битката между Словакия и Германия в Братислава.

Другият двубой от тази група пък е между Люксембург и Северна Ирландия.

