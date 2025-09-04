Драматична развръзка лиши Малта от победа

Литва и Малта завършиха 1:1 в среща от група "G" на световните квалификации. И двата отбора са аутсайдери в групата и са на последните две места.

Малтийците обаче можеха да си тръгнат с победа от Каунас. Сатариано откри резултата в 83-ата минута. В началото на добавеното време Азопарди получи червен картон и това даде нов импулс на домакините. Малко по-късно Литва получи дузпа след ъглов удар и контакт между играчите. Гинейтис бе точен и изравни. Остана време и литовците да останат с човек по-малко, след като Уткус получи втори жълт картон.

🫣🇱🇹 Another sad day for Lithuanian football. Draw against Malta. pic.twitter.com/4PJjLcxLrO — Futbolo Kambarys (@FKambarys) September 4, 2025