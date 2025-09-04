Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Литва
  3. Драматична развръзка лиши Малта от победа

Драматична развръзка лиши Малта от победа

  • 4 сеп 2025 | 21:28
  • 236
  • 0
Драматична развръзка лиши Малта от победа

Литва и Малта завършиха 1:1 в среща от група "G" на световните квалификации. И двата отбора са аутсайдери в групата и са на последните две места.

Малтийците обаче можеха да си тръгнат с победа от Каунас. Сатариано откри резултата в 83-ата минута. В началото на добавеното време Азопарди получи червен картон и това даде нов импулс на домакините. Малко по-късно Литва получи дузпа след ъглов удар и контакт между играчите. Гинейтис бе точен и изравни. Остана време и литовците да останат с човек по-малко, след като Уткус получи втори жълт картон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Световните квалификации: Северна Ирландия поведе на Люксембург

Световните квалификации: Северна Ирландия поведе на Люксембург

  • 4 сеп 2025 | 22:12
  • 10343
  • 1
Словакия 0:0 Германия, пропуск домакините

Словакия 0:0 Германия, пропуск домакините

  • 4 сеп 2025 | 21:47
  • 1236
  • 0
Турция надви Грузия в голово шоу преди гостуването на България в Тбилиси

Турция надви Грузия в голово шоу преди гостуването на България в Тбилиси

  • 4 сеп 2025 | 21:08
  • 4790
  • 1
Холанд продължи да вкарва и под новото име

Холанд продължи да вкарва и под новото име

  • 4 сеп 2025 | 20:56
  • 3327
  • 0
Капитанската лента не тежи на Мбапе, категоричен е Дешан

Капитанската лента не тежи на Мбапе, категоричен е Дешан

  • 4 сеп 2025 | 20:06
  • 603
  • 0
Роберто Карлош: Много съм развълнуван за двубоя в Лисабон

Роберто Карлош: Много съм развълнуван за двубоя в Лисабон

  • 4 сеп 2025 | 20:01
  • 1971
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони

България 0:1 Испания, гредата спаси европейските шампиони

  • 4 сеп 2025 | 22:00
  • 77782
  • 57
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 26542
  • 48
Българският трибагреник покри Националния стадион

Българският трибагреник покри Националния стадион

  • 4 сеп 2025 | 22:04
  • 44
  • 0
Словакия 0:0 Германия, пропуск домакините

Словакия 0:0 Германия, пропуск домакините

  • 4 сеп 2025 | 21:47
  • 1236
  • 0
Световните квалификации: Северна Ирландия поведе на Люксембург

Световните квалификации: Северна Ирландия поведе на Люксембург

  • 4 сеп 2025 | 22:12
  • 10343
  • 1
Ден 12 на US Open: Александър Василев на крачка от победата, Иван Иванов играе трети сет

Ден 12 на US Open: Александър Василев на крачка от победата, Иван Иванов играе трети сет

  • 4 сеп 2025 | 22:22
  • 13031
  • 1