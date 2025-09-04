Страхотен късен гол попари Нидерландия срещу Полша

Националните отбори на Нидерландия и Полша завършиха наравно 1:1 в Ротердам в двубой от група „G“ от квалификациите в зона „Европа“ за Мондиал 2026.

Домакините определено трябва да бъдат по-недоволни от този резултат. Именно те доминираха през почти целия двубой и отправиха много повече удари в сравнение със своя противник, но изпуснаха победата в заключителните минути. В 28-ата „лалетата“ взеха аванс след коварно центриране от корнер на капитана Мемфис Депай, при което връхлитащият на далечна греда Дензъл Дъмфрис се разписа с глава. След това „оранжевите“ потърсиха втори гол, но така и не стигнаха такъв, заради което бяха наказани в 80-ата минута. Тогава Мати Кеш донесе равенството в мача със страхотен шут от границата на наказателното поле.

Encore une fois, Denzel Dumfries buteur avec les Pays-Bas. 🇳🇱⚫️🔵 pic.twitter.com/5JpdjdySdV — Inter FR (@InterMilanFRA) September 4, 2025

🚨🇵🇱 WHAT A GOAL FROM MATTY CASH AGAINST NETHERLANDS! 🤯pic.twitter.com/9mylBANUC6 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 4, 2025

Така три тима са с по 7 точки в групата. Нидерландия е начело именно с този актив от три мача, докато Полша и Финландия са съответно на второ и трето място със същия брой точки, но от четири срещи.

