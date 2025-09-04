Словакия 0:0 Германия, ранен шанс за домакините

Германия започва участието си в световните квалификации с гостуване но Словакия. Другите два отбора в група "А" са Северна Ирландия и Люксембург.

Юлиан Нагелсман има някои проблеми и не може да разчита на доста от основните си играчи поради контузии. Оливер Бауман заменя Тер Стеген на вратата. Очаква се Йошуа Кимих да е част от защитата, а дебютантът Намди Колинс да играе като десен бек. Другите двама дебютанти - Дамен и Небел, са на пейката.

Viewing figures for the Germany game tonight from Tyneside will be unprecedented pic.twitter.com/VXGTDJE7pa — jgnufc1 (@jgnufc1) September 4, 2025

Нагелсман е направил шест промени от загубата от Франция в битката за третото място в Лигата на нациите преди почти три месеца. Освен вратаря Колинс, Рюдигер, Мителщат, Щилер и Гнабри са титуляри за сметка на Кох, Раум, Грос, Адейеми и Фюлкруг. Виртц и Волтемаде ще играят за първи път за Бундестима след големите си трансфери в Англия.

СЛОВАКИЯ - ГЕРМАНИЯ

СЛОВАКИЯ: Дубравка, Сатка, Гьомбер, Шкриняр, Ханчко, Беро, Лоботка, Дуда, Стрелеч, Сауер, Дурис

ГЕРМАНИЯ: Бауман, Кимих, Рюдигер, Та, Колинс, Щилер, Горетцка, Мителщат, Виртц, Гнабри, Волтемаде

