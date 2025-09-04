Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уелс
  3. Уелс измъкна труден успех в Казахстан

Уелс измъкна труден успех в Казахстан

  • 4 сеп 2025 | 19:19
  • 547
  • 0
Уелс измъкна труден успех в Казахстан

Уелс спечели с 1:0 гостуването си на Казахстан и е лидер в група "J" на световните квалификации в зона Европа. Кийфър Мур отбеляза единственото попадение в мача в 24-ата минута. Тимът на Крейг Белами е първи в групата, но след пет изиграни мача, а фаворитът Белгия е изиграл само два.

Британците започнаха по-активно и в 15-ата минута удар на Бренън Джонсън бе отклонен над гредата. Гостите успяха да организират няколко атаки по крилата, но те не доведоха до нищо. След един ъглов удар се стигна до разбъркване в наказателното поле на домакините, но не и до удар. Секунди по-късно след изпълнение от фал вратарят на Казахстан Анарбеков, който днес дебютира за тима, изби топката, но към Мур, който я прати в мрежата.

След гола Уелс имаше инициативата, но малко преди почивката за малко да се стигне до изравняване. Неко Уилямс загуби топката и Кенжебек стреля, а кълбото мина на сантиметри от гредата. Казахстан заигра по-атакуващо след почивката и не беше далеч от гол. Отново грешка на Уилямс доведе до удар на Кенжебек, а блестящо спасяване на Дарлоу отклони топката в гредата.

Натискът на домакините се увеличаваше. Последва нов удар на Кенжебек и спасявания на Дарлоу след изстрели на 17-годишния Сатпаев и на Самордов. В самия край на двубоя удар на Мужиков от фал се удари в горната греда.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Васил Терзиев прие шефа на испанския футбол

Васил Терзиев прие шефа на испанския футбол

  • 4 сеп 2025 | 15:11
  • 2818
  • 0
Селекционерът на Испания се отказа от двама за двубоя днес

Селекционерът на Испания се отказа от двама за двубоя днес

  • 4 сеп 2025 | 14:33
  • 1864
  • 0
Маурисио Почетино пак се заяде с Барселона

Маурисио Почетино пак се заяде с Барселона

  • 4 сеп 2025 | 14:09
  • 2867
  • 6
Дори Ямал не успя да наруши традиция в националния отбор на Испания

Дори Ямал не успя да наруши традиция в националния отбор на Испания

  • 4 сеп 2025 | 13:47
  • 17171
  • 0
Пауло Дибала вече преговаря за нов договор с Рома, скоро може да стане капитан на "вълците"

Пауло Дибала вече преговаря за нов договор с Рома, скоро може да стане капитан на "вълците"

  • 4 сеп 2025 | 13:26
  • 935
  • 0
Скамака отпадна от състава на Италия

Скамака отпадна от състава на Италия

  • 4 сеп 2025 | 13:26
  • 844
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

  • 4 сеп 2025 | 20:17
  • 6770
  • 0
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 17063
  • 41
Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 52982
  • 141
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 16775
  • 6
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 41397
  • 105
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 9609
  • 1