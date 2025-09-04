Уелс измъкна труден успех в Казахстан

Уелс спечели с 1:0 гостуването си на Казахстан и е лидер в група "J" на световните квалификации в зона Европа. Кийфър Мур отбеляза единственото попадение в мача в 24-ата минута. Тимът на Крейг Белами е първи в групата, но след пет изиграни мача, а фаворитът Белгия е изиграл само два.

Британците започнаха по-активно и в 15-ата минута удар на Бренън Джонсън бе отклонен над гредата. Гостите успяха да организират няколко атаки по крилата, но те не доведоха до нищо. След един ъглов удар се стигна до разбъркване в наказателното поле на домакините, но не и до удар. Секунди по-късно след изпълнение от фал вратарят на Казахстан Анарбеков, който днес дебютира за тима, изби топката, но към Мур, който я прати в мрежата.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Kieffer Moore's strike gives Wales the win in World Cup qualifying!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2ffNImUhpX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 4, 2025

След гола Уелс имаше инициативата, но малко преди почивката за малко да се стигне до изравняване. Неко Уилямс загуби топката и Кенжебек стреля, а кълбото мина на сантиметри от гредата. Казахстан заигра по-атакуващо след почивката и не беше далеч от гол. Отново грешка на Уилямс доведе до удар на Кенжебек, а блестящо спасяване на Дарлоу отклони топката в гредата.

Натискът на домакините се увеличаваше. Последва нов удар на Кенжебек и спасявания на Дарлоу след изстрели на 17-годишния Сатпаев и на Самордов. В самия край на двубоя удар на Мужиков от фал се удари в горната греда.

Снимки: Imago