Северна Ирландия пречупи десет от Люксембург и излезе начело

Отборът на Северна Ирландия спечели първия си мач от квалификационния цикъл за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Островитяните надвиха тима на Люксембург с 3:1 в гостуването си от първия кръг в група “А”.
Така Северна Ирландия оглави групата, след като Словакия поднесе голямата изненада и излъга Германия у дома с 2:0.
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима
Островитяните поведоха рано в резултата. Първо Айзък Прайс изпусна дузпа, но след това Джейми Рийд (8’) при добавката оплете топката в мрежата на съперника. Този развой обаче не сломи домакините и те възстановиха равенството половин час след началото след попадението на Айман Дардари (30’). След почивката гостите демонстрираха, че са по-класният тим и две нови попадения на Шей Чарлс (46’) и Джъстин Девени (70’) върнаха първоначалното предимство.
Голяма роля за този развой на двубоя изигра и фактът, че тимът на Люксембург остана с човек по-малко в 66-ата минута, когато Сеид Корач си изкара втори жълт картон.
В края на седмицата Люксембург ще приеме Словакия, докато островитяните ще гостуват на Германия. И двата мача са на 7-и септември (неделя) от 21:45 часа българско време.