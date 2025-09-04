Популярни
  Турция надви Грузия в голово шоу преди гостуването на България в Тбилиси

  4 сеп 2025
Националният отбор на Турция спечели с 3:2 като гост на Грузия в зрелищния първи мач от група „Е“ на световните квалификации в зона „УЕФА“, в която са още България и европейският шампион Испания.

Двубоят започна отлично за турците, които взеха аванс още в третата минута, когато Мерт Мюлдюр беше точен с глава при центриране от корнер. Южните ни съседи продължиха да превъзхождат своя опонент през първата част и така в 41-вата минута удвоиха своята преднина. Тогава домакините не успяха да изчистят топката при изпълнение на пряк свободен удар и така Керем Актюркоглу се разписа с рикоширал удар по земя.

Съставът на Винченцо Монтела увеличи още повече аванса си в 52-рата минута, когато груба грешка на съперниковия капитан Гурам Кашия доведе до бърза многоходова комбинация, след която Актюркоглу отбеляза втория си гол в двубоя. Едва тогава грузинците се окопитиха и успяха да намалят изоставането си в 63-тата минута. Тогава Зурико Давиташвили предприе страхотен рейд и пусна пас към Анзор Меквабишвили, чийто диагонален шут срещна гредата, но топката отиде точно при Давиташвили, който беше точен с добавката си.

В 71-вата минута Турция заигра в намален състав, тъй като след проверка с ВАР резервата Баръш Йълмаз беше изгонен от игра заради свое грубо влизане в краката на Гиорги Кочорашвили. Междувременно, селекционерът на Грузия Вили Саньол също получи червен картон, заради който няма да бъде на пейката за мача с България. В оставащото време неговият състав наложи тотален натиск, който даде резултат малко преди края на 9-минутното добавено време. Тогава звездата Хвича Кварацхелия даде надежди на домакините с гол след шут по земя от границата на наказателното поле, но секунди преди края Угурджан Чакър предотврати изравнително попаздение, спасявайки опасния изстрел на Давиташвили.

В неделя Грузия ще играе с България отново в Тбилиси, а в същия ден Турция ще приеме Испания в Коня.

Снимки: Imago

