Дани Карвахал: Испания си заслужи да бъде фаворит за световен шампион

След продължително отсъствие заради травма Даниел Карвахал се завръща в националния тим на Испания за идните световни квалификации срещу България и Турция. 33-годишният защитник на Реал Мадрид е един от капитаните на “Ла Роха” и отсега мисли за Мондиала през следващото лято.

“Заслужихме си това да бъдем считани за фаворити на Световното първенство”, заяви Карвахал в интервю за “Ел Ларгеро” в ефира на “Кадена Сер”.

“Спечелихме Евро 2024, преди това победихме в Лига на нациите, а после и играхме финал за Лига на нациите, който загубихме. Отборът е кандидат за титлата заради своята игра и себераздаване”, добави опитният бранител.

Още от сутринта селекционерът ни въведе в обстановката. Трябва да изиграем шест мача, за да се класираме. Предстои ни година на големи предизвикателства – можем да влезем в историята.

В момента има смесица от по-млади и по-опитни футболисти и затова играем атрактивен и красив футбол. Всички повикани сме почти като семейство. От Евро 2020 насам имаме много силна сплотеност и страхотен колектив. Поставяме таланта и егото си в услуга на отбора. Треньорът познава много от играчите. Той си има своите причини да вика едни или други”, добави Карвахал.

Футболистът на Реал Мадрид говори и за аса на Барселона Ламине Ямал, който отнесе много критики за партито за рождения си ден: “Тази година не съм се засичал с него. Откакто дойдох тук, е все същото – не се е променил спрямо миналата година. Трябва да се разбере, че е трудно. Той е на 18 години и вече е водеща фигура в клуб като Барселона. Подписа важен договор. Трябва да има добри съветници и да стои здраво на земята. Ще допуска грешки като всички останали, но ако на терена се представя добре, ще остане в историята. Може да бъде сред кандидатите за “Златната топка”. Освен това неговата младост е голям плюс. Аз на 18 години все още бях в школата на Реал Мадрид. А за кого бих гласувал за „Златната топка“? Така или иначе няма да гласувам…“

Карвахал сподели и за взаимоотношенията си с Родри от Манчестър Сити. И двамата трябваше да преживеят тежки травми, но сега вече са здрави: “Често си говорехме по време на процеса на възстановяване. Радвам се за него. Родри го изживяваше много силно и мисля, че за него беше още по-дълго, освен това той още няма деца. За Реал Мадрид не сме си говорили нищо. Дали той ще остане в Сити? Разбирам го, защото клубът го подкрепи в тези моменти. В крайна сметка е като при мен с Реал – на следващия ден ми подновиха договора. Винаги ще съм задължен на клуба. Винаги искаш да върнеш тази обич и това доверие с всеки жест. Родри би бил страхотен трансфер за Реал, това е ясно. Той е от Мадрид, живее там отдавна. Една промяна на цикъла няма да му навреди (смее се). На футболист като Родри ще му върви навсякъде.“