Феновете на Левски превзеха улиците на Алкмаар

Голяма група привърженици на Левски си организира шествие по улиците на Алкмаар часове преди реванша с местния АЗ, видя репортер на Sportal.bg. По-голяма част от запалянковците в последните два дни останаха в Амстердам, който се намира на 36 километра, но вече почти всички са в Алкмар.

Както е известно Левски получи за своите фенове 1150 билета, които бяха продадени за часове. Запалянковци пристигнаха и от съседни на Нидерландия страни, най-вече от Германия. Феновете от обед се събират на централния площад пред музея на сиренето, където има много заведения и атракциони.

Засега полицията е създала стройна организация и в часовете преди срещата българските привърженици ще бъдат в специална зона до стадиона с цел да бъдат избегнати инциденти. За родните фенове има осигурен безплатен транспорт от гарата на Алкмаар до стадиона на АЗ.