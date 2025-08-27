Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. АЗ Алкмаар
  3. Треньорът на АЗ: Ще се съобразим с играта на Левски

Треньорът на АЗ: Ще се съобразим с играта на Левски

  • 27 авг 2025 | 19:31
  • 626
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

Наставникът на АЗ Алкмаар заяви, че тимът му ще се адаптира спрямо играта на Левски в утрешния мач реванш от плейофите на Лигата на конференциите. Специалистът смята, че по-важното е как неговият отбор ще подходи към срещата, но при нужда, ще се нагажда към “сините”.

“Ще видим дали Левски ще се придържат към плана си или ще потърсят друг подход. За нас важното е какво ние ще направим. Ние ще се адаптираме, ако е необходимо. Трябва да видим какво е положението с Парът, но той вероятно ще бъде добре. Свен Мийнанс отново е в групата. Готови сме за мача утре”, заяви треньорът.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа се оплака от тенденциозно съдийство, определи част от реферите като "футболни хулигани"

Добруджа се оплака от тенденциозно съдийство, определи част от реферите като "футболни хулигани"

  • 27 авг 2025 | 15:41
  • 3210
  • 9
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 33959
  • 23
Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации

Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации

  • 27 авг 2025 | 15:03
  • 6899
  • 4
Левски кацна в Нидерландия

Левски кацна в Нидерландия

  • 27 авг 2025 | 14:41
  • 3662
  • 1
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 25605
  • 98
Сакалиев: Винаги ще съм там, където е ЦСКА! Благодаря

Сакалиев: Винаги ще съм там, където е ЦСКА! Благодаря

  • 27 авг 2025 | 13:42
  • 4023
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 25605
  • 98
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 33959
  • 23
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 19:48
  • 7438
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

  • 27 авг 2025 | 20:00
  • 7310
  • 2
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 61037
  • 76
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 5858
  • 6