Треньорът на АЗ: Ще се съобразим с играта на Левски

Наставникът на АЗ Алкмаар заяви, че тимът му ще се адаптира спрямо играта на Левски в утрешния мач реванш от плейофите на Лигата на конференциите. Специалистът смята, че по-важното е как неговият отбор ще подходи към срещата, но при нужда, ще се нагажда към “сините”.

“Ще видим дали Левски ще се придържат към плана си или ще потърсят друг подход. За нас важното е какво ние ще направим. Ние ще се адаптираме, ако е необходимо. Трябва да видим какво е положението с Парът, но той вероятно ще бъде добре. Свен Мийнанс отново е в групата. Готови сме за мача утре”, заяви треньорът.