Колоритен фен изпрати "сините" за Алкмаар

  • 27 авг 2025 | 10:37
  • 538
  • 0
Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

Колоритен фен на Левски изпрати отбора за Алкмаар преди реванша с АЗ от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лига на конференциите. Запалянкото се появи на летище "Васил Левски" със своето куче, за да пожелае късмет на футболистите на Хулио Веласкес, които ще имат трудната задача да обърнат резултата, след като загубиха първата среща в София с 0:2.

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Добрата новина за "сините" е, че Мустафа Сангаре и Георги Костадинов вече са възстановени от контузиите си. Не така обаче стоят нещата с Карлос Охене, който остана в България.

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Двубоят на стадион "АФАС" в Алкмаар е утре (четвъртък) от 20:30 часа българско време.

