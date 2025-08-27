Колоритен фен изпрати "сините" за Алкмаар

Колоритен фен на Левски изпрати отбора за Алкмаар преди реванша с АЗ от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лига на конференциите. Запалянкото се появи на летище "Васил Левски" със своето куче, за да пожелае късмет на футболистите на Хулио Веласкес, които ще имат трудната задача да обърнат резултата, след като загубиха първата среща в София с 0:2.

Добрата новина за "сините" е, че Мустафа Сангаре и Георги Костадинов вече са възстановени от контузиите си. Не така обаче стоят нещата с Карлос Охене, който остана в България.

Двубоят на стадион "АФАС" в Алкмаар е утре (четвъртък) от 20:30 часа българско време.