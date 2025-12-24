Най-малките таланти на ЦСКА тренираха рамо до рамо с играчи от първия отбор

ЦСКА зарадва най-малките таланти от школата на клуба. Тези, които са родени през 2018 г. и 2019 г., тренираха заедно с футболисти от първия отбор на "армейците" - Иван Турицов, Илиан Илиев и Петко Панайотов.

Ето какво написаха "червените":

"Бъдещето на ЦСКА получи специална коледна изненада. Най-малките таланти на клуба, родени през 2018 и 2019 година, тренираха рамо до рамо с играчи от първия отбор и създадоха спомени, които ще останат за цял живот.

ЦСКА желае на всички свои привърженици весело посрещане на празниците! Нека тази свята нощ донесе топлина в домовете, щастие в душите и здраве в семействата ви!

Коледа е червена, само ЦСКА!".