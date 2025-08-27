Популярни
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 1363
  • 5
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летище "Васил Левски". Отборът на Хулио Веласкес замина за Нидерландия, където утре е реваншът за влизане в Лига на конференциите.

"Така е, трябва да мечтаем. Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена, тъй като видяхме и във вчерашните мачове, че има доста изненади. Искаме да изпълним по най-добрия начин това, което поставяме като задачи. Не знам колко ще бъде променен отборът, Хулио ще заложи на хората, които са в най-доброто състояние.

Ние, ръководството, вярваме във футболистите и в треньора - каквото прецени Хулио, това ще е. Вече показахме срещу Апоел Беер Шева, че сме подготвени на много добро кондиционно ниво. Винаги нашите фенове са били дванайстият играч, утре ще е по същия начин. Беше важно да отложим мача в първенството, за да си вземем глътка въздух. Беше важно да отложим мача с Ботев (Пловдив) и да се фокусираме върху АЗ Алкмаар", заяви бронзовият медалист от САЩ'94.

