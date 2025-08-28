Срещу цифрите и Ниската земя

Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

За втори път в своята история Левски излиза като гост в Алкмар. Спомените от далечната 1980 година не са никак приятни, а днес сините на Веласкес ще преследват мечтите, за да стопят негативния резултат – 0:2 от преди седмица в София. Да, мечтите са безплатни и определено всичко може да се случи на терена. Нима някой българин е вярвал, че чудото от „Парк де пренс“ на 17 ноември 1993 година ще се случи? И така, в царството на холандските сирена и на стадион AFAS Stadion, намиращ се в района с най-много отвоювана земя от морето (полдери) Левски започва осмия си мач от турнирите на Стария континент.

Левски търси чудото в Нидерландия

В края на каналите и последните жилищни сгради на един малък, но завладяващ с историята си и нормалния стандарт за страната си град. Жужащ денем, досадно тих нощем, със светлини от безброй прозорци без пердета и щори. Просто Холандия, пардон – Нидерландия. А поне тук, място с малко повече от 100 000 души никой не издаваше, че се задава мач с Левски. Ала пък домакините твърдят, че ще бъдат пълни трибуните на AFAS. Сигурно, но това не е проблем, става дума дали левскарите на терена ще успеят да се справят с прекомерното самочувствие на футболистите, които претендират за авторство на онзи митичен тотален футбол...

Да се върнем към битка № 8, която обаче е в спор и със лошата статистика на отбора по терените на Нидерландия. Всичко започва през сезон 1971-1972, когато съперник е Спарта от Ротердам. След 1:1 на „Герена“ с гол на Павел Панов столичани загубиха гостуването с 0:2 от отпаднаха на 1/16 финалите от турнира за КНК. Бързо обаче стигаме до великия сезон 1975-76 и похода в надпреварата за Купата на УЕФА. След отстраняването на Есхишехирспор от Турция и Дуисбург от ФРГ Левски се изправи срещу световния колос Аякс. Поражение с 1:2 в Амстердам 70 000 зрители на националния стадион в София станаха свидетели на епична победа 5:3 след дузпи (2:1 в редовното време с два гола отново на незабравимия Павел Панов). Тогава в състава на Аякс личаха имената на Крол, Сурбиер, Геелс, Хулсхоф. В следващия кръг пък Левски записа победа с 5:4 над Барселона с Кройф и Неескенс. Две години подир това отново Аякс се изправи на пътя на Левски, в битка от осминафиналите за Купата на европейските шампиони. Сините инкасираха две поражение с по 1:2, като в реванша у дома нидерландците счупиха крака на Панов. След отстраняването на Динамо Киев през 1980 година в турнира на УЕФА идва и първия сблъсък с АЗ Алкмар. 1:1 в столицата с попадение на Емил Спасов от наказателен удар и кошмарно поражение с 0:5 на стадион "Алкмардерхаут". Чак на 14 декември 2005 година в мач от груповата фаза в турнира на УЕФА Левски отново се изправи срещу тим от Ниската земя. Момчетата на Станимир Стоилов гостуваха на Херенвеен и загубиха с 1:2, след като успяха да поведат с гол на Мирослав Иванов.

Така до днес от 9 мача срещу нидерландски тимове Левски има само поражения като гост и е отбелязал 3 гола в тези сблъсъци. Доста неприятни цифри. Въпреки това статистиката рано или късно бива коригирана. В настоящата кампания Левски показа изключително качествени игри на чужд терен, като загуби единствено от Брага, но в продълженията. След 0:2 ще бъде трудно, ала не и невъзможно. Заради силният колектив и вярната публика, която и днес се стича от цяла Европа, за да даде сила на своя тим. Левски продаде 1150 билета за своите привърженици, като повечето от тях пристигнаха в Нидерландия по различен начин и предпочетоха да се насладят на Амстердам в деня преди мача. Несъмнено и днес улиците на Алкмар ще видят левскари, макар домакините са направили доста сериозна организация заради сигурността на феновете от двете страни. Иначе ако наминете насам може да се отбиете в музея на „Бийтълс“ (според историците на британската банда първата китара на Джон Ленън била изработена в Алкмар), естествено има музеи на сиренето и бирата. Все пак в центъра на града е един от най-големите пазари на сирене в Нидерландия. Той ще отвори в деня, когато делегацията си тръгва. Пазарът се провежда всеки петък от края на пролетта до началото на есента, като се явява основна атракция за туристите. Синоптиците казват, че днес ще вали в Алкмар. В България менче с вода преди голямо изпитание си казваме, че носи късмет...