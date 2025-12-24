Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски поздрави Сангаре

Левски поздрави Сангаре

  • 24 дек 2025 | 14:46
  • 698
  • 2

Днес нападателят на Левски Мустафа Сангаре празнува своя 27-ми рожден ден. Французинът се присъедини към "сините" на 9 юли 2024 година и има до момента 60 мача и 17 гола с екипа на представителния отбор на столичани.

Мустафа дебютира със синята фланелка на 20 юли 2024 година при победата с 6:1 като гост на Локомотив (София), като в този мач вкара и първия си гол за Левски.

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

"ПФК Левски честити празника на Мустафа Сангаре и му пожелава здраве, успешна кариера и много щастливи мигове със синята фланелка", написаха от стадион "Георги Аспарухов".

